15. Millennium Docs Against Gravity: Internety i komórki

, reż. Hans Block "Pamiętaj, żeby napić się wody. Homo sapiens piją wodę" – szydził mem z robotycznie beznamiętną twarzą Marka Zuckerberga , owoc kwietniowego przesłuchania przed amerykańskim Kongresem. Po aferze Cambridge Analytica chyba już nikt nie ma wątpliwości, że cyber-korporacje nie są do końca tym, za co bardzo chciałyby uchodzić – bractwami szlachetnych inżynierów, dostarczycieli nowoczesnych technologii, tylko w ekstremalnych przypadkach ingerujących w treści "szerowane" przez użytkowników. Moritza Riesewiecka traktują o ciemnej stronie utopii – o Facebooku, Twitterze i Google'u jako globalnych tytułach prasowych, zatrudniających dziesiątki tysięcy redaktorów, dzień w dzień "gumkujących" cyberprzestrzeń z tego, co zakazane, obrazoburcze, złe. Redaktorów, dodajmy, całkowicie anonimowych, rozsianych po całym globie, głównie – co jest żelaznym prawem outsourcingu – po krajach rozwijających się, konkurujących niskimi kosztami pracy i elastycznością przepisów.I właśnie ze względy na jawnie polityczny temat miałem pewne obawy, czy film nie pójdzie w w stronę tendencyjnej rozprawki ideologicznej – czegoś w stylu "Bardzo biedny człowiek w ekstremalnych środowiskach pracowniczych". Szczególnie, że Block Riesewieck rozmawiają z moderatorami FB z zaledwie jednego kraju – Filipin – posługując się przy tym dość ryzykownym zabiegiem stylistycznym: bohaterów nagrywają w nocy, pośrodku pustych biurowych open space'ów, w atmosferze szpiegowsko-konspiracyjnej. Ci z Filipińczyków, którzy już dla Facebooka nie pracują i zdecydowali się ujawnić twarze, opowiadają o bezsennych nocach po przejrzeniu tysięcy zdjęć i filmów z dziecięcą pornografią i torturami; niektórzy wpuszczają reżyserów do swoich domów – najczęściej w biednych, przeludnionych slumsach Manili – potwierdzając tylko tezę, że Dolina Krzemowa żeruje na taniej sile roboczej.Arcyciekawe są natomiast sposoby, w jakie bohaterowie usiłują nadawać sens monotonnej i stresującej harówce – jedna z kobiet, gorliwa katoliczka, tłumaczy na przykład, że kasując zdjęcia nagich piersi i penisów broni internetu przed siłami Szatana; z kolei chłopak z emo grzywką naśladuje obecnego prezydenta Filipin – tak jak Rodrigo Duterte wysyła do piachu dilerów narkotykowych, tak on – klikając "skasuj" lub "zignoruj" – wyznacza granice praworządnego internetu. Ale z tych rozproszonych wypowiedzi i obrazów trudno wyabstrahować jakieś bardziej ogólne wnioski –jest po prostu zbyt mało. Skądinąd nie jest już chyba wielką tajemnicą, że Facebook podzleca moderowanie treści także firmom działającym w Polsce – znajomi, którzy otarli się o tę pracę, mówili mi o stosunkowo godziwych zarobkach i opiece psychologa. Wszystko zależy więc od kontekstu, chociaż sama praktyka outsourcingu rzeczywiście generuje duże pole do nadużyć.Na szczęściezagadnienie obiegu treści w mediach społecznościowych traktują wieloaspektowo, skupiając się nie tyle na samych warunkach pracy u podwykonawców Facebooka, co na paradoksach i wyzwaniach stojących przed moderatorami. Trzeba bowiem wiedzieć, że regulaminy wielkich platform internetowych są z jednej strony niezwykle płynne i dają pole do bardzo szerokiej interpretacji, z drugiej zaś – muszą się liczyć z lokalnym prawodawstwem, które za nielegalną może przecież uznać działalność opozycji politycznej albo nawoływanie do demokratycznych reform. Dodatkowo: czy moderator z Filipin na pewno jest na tyle zaznajomiony z różnymi kontekstami społeczno-politycznymi, żeby odróżnić wizualną dokumentację przemocy policji od propagandy ISIS? Albo ofiarę czystek prezydenta Duterte od zwłok meksykańskiego dilera narkotykowego? Block Riesewieck stawiają te fascynujące pytania zupełnie otwarcie, pokazując, na jak arbitralnych zasadach opiera się proceder "cenzurowania" mediów społecznościowych. Kiedy na przykład obrazy zniszczeń w Syrii mogą zostać zaklasyfikowane jako "zbyt drastyczne" i szybko "wygumkowane", po Facebooku bez przeszkód "wiralują" posty zachęcające do mordowania Rohingjów w Mjanmie (dawnej Birmie). Paradoks goni paradoks., reż. Norman Leto "Coś przewieszone przez coś, listewki, usuwanie twarzy, nagość i te pieprzone neony" – taką laurkę, ustami Andrzeja Chyry , wystawia sztuce współczesnej biolog molekularny, narrator. I rzeczywiście, twórczość Normana Leto kojarzyła mi się do tej pory z galeryjną błahostką, ale nie ze względu na jej minimalizm czy słabą przejrzystość konceptualną. Odwrotnie, wwidziałem zbyt dosłowną próbę przepisania zjawisk społeczno-kulturowych na język nauk ścisłych. Daleko idący determinizm biologiczny i scjentyzm, który artyście – nienaukowcowi – pozwalał przedstawiać uczucia i relacje w formie wykresów, struktur czy maszyn, wydawał mi się bardzo powierzchownym – i pełnym pretensji – odczytaniem doktryn twardej nauki. Leto się jednak opamiętał i wodwrócił akcenty – za pomocą narzędzi sztuk wizualnych i przykładów zaczerpniętych z codzienności opowiada pasjonującą historię molekuł i ubiera w obrazy skomplikowane prawa biologii i fizyki kwantowej. Teoria nie służy już uzasadnianiu życia, ale życie ilustruje teorię. I jest to strzał w dziesiątkę, bo Leto wyciska wszystkie edukacyjne soki ze sztuki współczesnej – tworzy awangardowy wizualny esej, który jednocześnie uprzystępnia złożoną wiedzę. Dobry do galerii, świetny jako serial popularnonaukowy, taki w kontrze do nabożnegoNie jest do końca tak, żełyka się na zasadzie infografiki z "Focusa". Żeby przez film przebrnąć, trzeba dobrze wytężyć uwagę, bo wykład o molekułach, czerwonych karłach, DNA i wyobraźni – nawet bogato okraszony porównaniami "z życia" – to nie elementarzyk. Zadanie ułatwia nam klarowna, liniowa struktura, którą jednocześnie łatwo uznać za wadę. Opowieść o dziejach cząsteczek Leto podzielił na trzy części – powstanie materii, pojawienie się życia i przyszłość organizmów żywych – i jest to wizja świata bliska ewolucjonizmowi, a więc upchnięta na sztywnej osi czasu. Proste struktury, zgodnie z zasadą postępu, dążą do coraz bardziej skomplikowanych form organizacji, aż w końcu – w finale – tradycyjnie rozumiana materia staje się przeżytkiem minionych epok. Jednak konia z rzędem temu, kto opowie o krążeniu życia i nieżycia w mniej przewidywalny sposób i zachowa przy tym podobną jasność wywodu. Dodatkową klamrę zapewniatakże kontekst wywiadu telewizyjnego. Wspomniany narrator-naukowiec zmaga się z ignorancją przepytującej go dziennikarki, ale także z własną emocjonalną ciasnotą: nie potrafi wyjść poza laboratoryjny dryl i myślenie procesami, kluczy i teoretyzuje w odpowiedzi na co bardziej osobiste pytania. Jego oderwanie od rzeczywistości to reakcja Leto na kontakt ze światem nauki – podobno konsultujący scenariuszfizycy z PAN nie potrafili zrozumieć, dlaczego jakiś gość z galerii chce wizualizować zjawiska, które nie podlegają prawom optyki i po prostu w żaden sposób nie wyglądają.Bo i rzeczywiście u Leto najważniejsze jest to, żeby niewidzialnemu dać widzialną formę, zachować zgodność z prawami nauki, ale jednocześnie pozwolić działać wyobraźni. Obrazy to prawdziwe clou– gdyby wyłączyć głos z offu, film broniłby się jako instalacja wideo. Leto wykorzystuje oczywiście swoje ulubione artystyczne zagrywki. Zjawiska molekularne przedstawia za pomocą animowanych struktur plastycznych – na przemian kurczących się i rozszerzających, zmieniających stany skupienia i faktury, bardzo organicznych, zmysłowych. Czasami ich perypetie przypominają body horror – jak w przypadku nici materii skręcających się w spirale DNA, innym razem balet kropek i plam. Całkowicie abstrakcyjne passusy przeplatają się z realistyczną fotografią. Tematy czysto "ludzkie" – powstanie wyobraźni, funkcje snu, choroba Parkinsona – niosą ze sobą subiektywne narracje, odwołania do rodzinnych i zawodowych doświadczeń reżysera. Ale Leto nawet tak abstrakcyjne zagadnienie, jak twardość, ilustruje przykładem reklamówki wrzynającej się w palce. Cały czas pozostaje więc blisko codzienności, a daleko od liczb i wzorów.