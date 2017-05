CANNES 2017: Oszukane

***







Mała Amy ( Oona Laurence ) zbiera grzyby w lesie. W zderzeniu z majestatyczną przyrodą wygląda trochę jak bohaterka Petera Weira , a trochę jak Czerwony Kapturek. Ale życie w trakcie wojny secesyjnej ma niewiele wspólnego z bajką. Ranny żołnierz Unii John McBurney ( Colin Farrell ) zostaje znaleziony przez dziewczynkę i, po krótkiej pogawędce, odprowadzony do żeńskiej szkoły z internatem. Początkowa niechęć jego rezydentek ustępuje miejsca fascynacji mężczyzną, w końcu zaś jego obecność staje się zarzewiem konfliktu. Ale Sofia Coppola jest zbyt inteligentną artystką, by wpaść w gatunkowe koleiny. Zbyt przekorną, by zrobić film o potworze, który pożera małe dziewczynki.to jednocześnie adaptacja powieści "Malowany diabeł" Thomasa P. Cullinana i remake produkcji Dona Siegela Clintem Eastwoodem w roli głównej z 1976 roku. Oglądając coś, co już widzieliśmy, i czytając coś, czego zapewne nie czytaliśmy, łatwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Coppola nie mogła przejść obok tej historii obojętnie. To kolejna poi do pewnego stopniaopowieść o życiu na jałowym biegu i desperackich próbach uruchomienia silnika. A także kolejny portret silnych kobiet: zapiętej pod szyję i rządzącej twardą ręką dyrektorki Marthy Fansworth ( Nicole Kidman ), wyraźnie nieszczęśliwej w murach internatu, wolnej duchem Edwiny Dabney ( Kirsten Dunst ) oraz rozkwitającej seksualnie uczennicy Alicii ( Elle Fanning ).McBurney nie zasypia gruszek w popiele i próbuje uwieść każdą z kobiet. Zadaje niewygodne pytania, komplementuje, mruży oczy i czaruje. Czy jest po prostu tchórzem, który chce wkupić się w łaski swoich dobrodziejek i oddalić widmo powrotu na front? Wężem, który pełza po rajskim ogrodzie i namawia do grzechu? A może naprawdę ma w sercu nieskończone pokłady miłości i próbuje sprawiedliwie rozdzielić uczucie? Tego, przynajmniej na początku, nie wiemy. Widzimy natomiast, jak kobiety zaczynają budzić się z letargu, jak do głosu dochodzą erotyczne pragnienia, a w ponury świat wsącza się życie. A wraz z nim – pożądanie i zawiść....(recenzja filmu"Nie ma nic piękniejszego niż chwila, której zaraz nie będzie" – powtarza bohaterkai trudno nie dostrzec w tym zdaniu metafory całej autorskiej filozofii reżyserki Naomi Kawase . Jej kino pełne jest namysłu nad ulotnym charakterem rzeczywistości, zaś nowy utwór otwarcie tematyzuje moc, jaką niesie ze sobą równie ulotny obraz filmowy.Misako ( Ayame Misaki ) zajmuje się audiodeskrypcją filmów dla niewidomych. Masaya ( Masatoshi Nagase ) jest światowej sławy fotografem, który traci wzrok. Ich pierwsze starcie – kiedy on zakwestionuje jej umiejętności i zarzuci zbyt dużą swobodę interpretacji, a ona w rewanżu oskarży go o ograniczoną wyobraźnię – będzie zarazem kluczowe dla całego filmu. Czy kino, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, może istnieć bez obrazu? Na ile, podobnie jak literatura, powstaje w naszej głowie dzięki pracy wyobraźni?Oczywiście, Kawase nie bawi się w akademickie rozważania. Jest raczej poetką kamery, więc i film ma więcej z lekkiej impresji niż z ciężkiego eseju o granicach percepcji. Są chwile, w których działa to na niekorzyść– autorka wydaje się ślizgać po powierzchni tematu, tonie w morzu banalnych metafor (płonąca fotografia oka to jednak zbyt dużo jak na mój gust), dopisuje bohaterom życiorysy, które niewiele wnoszą do historii i pozwala sobie na dialogi, od których momentami więdną uszy. Ale w większości scen pobrzmiewa duch jej poprzednich filmów. To spokojne, kontemplacyjne kino, w którym wszystko, co najciekawsze, dzieje się między słowami. Lub w tym przypadku – między obrazami.Pełne nasłonecznionych kadrów, firmowych zbliżeń i imponujących wizualnych pasaży zdjęcia nadają filmowi aurę współczesnej baśni. Z kolei Misaki Nagase z wyczuciem portretują wrażliwych i zahartowanych przez życie bohaterów....