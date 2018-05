CANNES 2018: Katabaza

3 2 1



, reż. Lars von Trier Wszystko zgodnie z planem. Ludzie uciekają z kina, reżyser pęka z dumy, a bohater filmu w autotematycznym geście zwraca środkowy palec w stronę canneńskiej dyrekcji i wyznaje miłość Hitlerowi (było nie zamykać festiwalowych bram na siedem lat!). Na ekranie mord za mordem, na twarzach widzów konsternacja: kto lub co jest tutaj ofiarą? Jack ( Matt Dillon ) ma na koncie szećdziesiąt zabójstw. Lars Von Trier – kilkanaście filmów. W najnowszym, minuta po minucie, kadr po kadrze, rozkłada na atomy filozofię twórczą, która zapewniła mu miejsce w panteonie klasyków europejskiego kina. Ekshibicjonistyczna potrzeba spowiedzi oraz usprawiedliwienia artystycznej metody jest tak silna, że kładzie się cieniem zarówno na relacji z podświadomości psychopaty, jak i na traktacie o powinnościach człowieka z kamerą.Jack morduje głównie kobiety, lecz w gruncie rzeczy nie pogardzi żadnym bożym stworzeniem: mężczyzną, dzieckiem, kaczuszką. Tej ostatniej, jeszcze jako dziecko, odcina nogę, a następnie wrzuca zwierzę z powrotem do stawu i obserwuje jego powolną agonię. Choć szokujące, podobne retrospekcje są w filmie jedynie zasłoną dymną, chwytem narracyjnym budującym iluzję psychologicznej głębi. W istocie bowiem Jack nie jest postacią z krwi i kości, tylko figurą sklejoną w wyobraźni filmowego erudyty. Brak empatii, alienacja oraz skłonność do nostalgicznych wycieczek, wydają się takimi samymi elementami gatunkowej ikonografii jak znoszony prochowiec, okulary w rogowych oprawach nasunięte na nos, czerwony van, którym Jack przewozi ciała ofiar oraz oświetlona jarzeniówkami chłodnia, w której je przechowuje. Ważny dla von Triera nie jest bowiem ani modus operandi Jacka, ani jego skomplikowany umysł, tylko imperatyw działania, za którym stoi autorska wizja sztuki.Wśród wielu mądrości, którymi z akademickiej mównicy raczy nas reżyser, najważniejsza wydaje się ta o tygrysie i jagnięciu z wiersza Williama Blake'a. Jack dostrzega w poemacie zbieżność praw natury i sztuki: tak jak jagnię zostało stworzone przez Boga, by służyć za pokarm drapieżnikowi, tak i ofiary seryjnego mordercy istnieją po to, by stać się tworzywem dla artysty z maczetą w dłoni. Jeśli wierzymy w jakąkolwiek formę determinizmu biologicznego, i bez podpowiedzi von Triera wiemy, że to tylko biadolenie szaleńca. Ale reżyser – podobnie jak w, gdzie mężczyzna reprezentujący Kulturę i kobieta symbolizująca Naturę prowadzili dialog - i tak podrzuca Jackowi partnera do dyskusji. Z offu płynie zatem nieustanna rozmowa bohatera z tajemniczym Vergem ( Bruno Ganz ). I podczas gdy morderca zatraca się w modernistycznej paplaninie o ogniu trawiącym duszę artysty, jego oponent roztacza oświeceniową wizję sztuki, w której ponadczasowe dzieła powstaną tylko pod zjednoczoną banderą rozumu i miłości.Dobrze wiemy, po której stronie leży serce von Triera , więc ciężko traktować go poważnie, gdy stara się robić za arbitra w tym sporze. Podobnie jak Aronofsky , czyni z siebie męczennika napiętnowanego za bezkompromisową wizję kina, na którą – co rymuje się z profesją Jacka – jest przecież skazany. Ponieważ metafory sztuki dobrej i złej, wzniosłej i miałkiej, tworzą w jego filmie piętrowe konstrukcje, Jack – inżynier z wykształcenia i architekt z powołania - dostrzega w sobie przede wszystkim konstruktora zbrodni. Kiedy akurat nie wypycha trocinami dziecięcych ciał, przesiaduje na łące i zbija z desek swój wymarzony dom. Podobnie jak Joseph Grand z, który marzył o wielkiej powieści, ale nie był w stanie napisać pierwszego zdania, mężczyzna burzy jednak co jakiś czas powstający budynek i zaczyna od nowa. Spełnienie znajdzie jedynie w chłodni, tylko tam może układać z mięsa, skóry i kości kompozycje godne Francisa Bacona , tylko tam stworzy coś ponadczasowego. Jak Glenn Gould przy pianinie, architekt III Rzeszy Albert Speer przy desce kreślarskiej i - proste! – Lars von Trier za kamerą.Z podobną subtelnością reżyser zajmuje stanowisko w sprawie ruchu #metoo. Kiedy wkłada w usta torturującego swoją dziewczynę bohatera tyradę o wiktymizacji mężczyzn, można dostrzec w tym ironię wagi ciężkiej. Ale że wszystkie kobiety to w tym filmie głupie gąski, a sceny obcinania ich piersi i rozłupywania czaszek pokazywane są z obsesyjną dbałością o detale, jedyne co widzę, to potrzeba symbolicznego odwetu – jasny komunikat, który zadziała mocniej niż tysiąc publicznych wypowiedzi na temat ery nowego purytanizmu. Katabaza, tytuł jednego z rodziałów filmu i zarazem pochodzący ze starożytności topos podróży do krainy umarłych, czyni wręcz z Jacka współczesnego Dantego (Verge okazuje się Wergiliuszem, szok), który doświadcza cierpienia całej, grzesznej ludzkości. Biorąc pod uwagę fakt, że to tylko facet ze spuchniętą makówką, a nie dotknięty bożym palcem everyman, trochę to wszystko niesmaczne.Hieronim Bosch spotyka deathmetalowych plakacistów, gorno idzie pod rękę z funkową muzyką, a plansze dokumentujące dorobek mistrzów rzeźbiarstwa oraz badaczy zwierzęcej anatomii przeplatają się z paradokumentalnymi scenami mordów. Mnogość inspiracji i cały ten strumień świadomości nie czynią jednak z Jacka atrakcyjniejszej postaci, zaś z filmu von Triera – lepszej sztuki. Imponujący zakres tematyczno-intelektualny wystarczy, by obraz stał się hitem długich filmoznawczych wieczorów, z kolei eklektyczna forma na pewno ugruntuje pozycję reżysera wśród mistrzów filmowego języka. Lecz pojawiający się na ekranie kolaż scen z jego poprzednich filmów – odpo- przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast współczucia dla napiętnowanego artysty, w sercu pojawia się tęsknota. Kiedyś von Trier burzył pomniki. Dziś sam je sobie stawia.