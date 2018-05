NETIA OFF CAMERA: Niebezpieczna miłość

recenzja filmu, reż. Michael Pearce Oryginalny tytuł filmu Michaela Pearce'a brzmi. I choć twórca flirtuje z konwencją horroru, nie spodziewajcie się nadprzyrodzonych stworów. "Bestią" jest ludzka natura: z jednej strony złe impulsy, jakie buzują pod płaszczykiem kultury, z drugiej - skłonność do przyprawiania gęby, piętnowania i kontrolowania. Czarno-biała karta tytułowa ze stylizowanym, wybitym gotycką czcionką tytułowym słowem, wydaje się zgrzytem w małomiasteczkowej, wyspiarskiej przestrzeni filmu. Reżyser szuka jednak szczelin w banalnej egzystencji, gdzieś między rodzinnym obiadem, kazaniem w kościele, wypadem do lokalnej dyskoteki a krajoznawczą wycieczką emerytowanych turystów. Gdzie czai się owa bestia? Kto nią jest?Matka Moll powiedziałaby zapewne, że jej córka. I to pomimo faktu, że Moll ( Jessie Buckley ) jest nieśmiałą, wycofaną dziewczyną, która, choć dorosła, wciąż mieszka w domu rodzinnym, potulnie śpiewa w kościelnym chórze i pracuje jako przewodniczka po lokalnych atrakcjach turystycznych. Apodyktyczna, kontrolująca matka - ktoś z łatwością mógłby odnaleźć pierwiastek bestii w niej - nawet przyjęcie urodzinowe córki potrafi zmienić w wieczór, którego gwiazdą będzie jej siostra. Szansę na wyrwanie się z familijnej niewoli przynosi Pascal ( Johnny Flynn ), który ratuje Moll z ramion poznanego na potańcówce natręta. Pytanie tylko, czy dziewczyna nie wpadła aby z deszczu pod rynnę. Chłopak jest bowiem typem spod ciemnej gwiazdy, jego brudne paznokcie, zmierzwione włosy i strzelba pod pachą wysyłają jasny sygnał: zagrożenie. Ale dla uczesanej, ułożonej, ujarzmionej Moll brzmi to niezwykle atrakcyjnie. Mniejsza o to, że w okolicy grasuje prawdziwa bestia: morderca i gwałciciel polujący na młode dziewczyny. Dziewczynka poznaje wilka i wzdycha z zachwytu.Pearce lawiruje między konwencją niemalże baśniową a czymś bliższym społecznego realizmu. Rysuje tło wyspiarskiej wspólnoty brytyjskiego Jersey, zbudowanej wokół społecznych rytuałów i z góry rozpisanych ról, dzięki czemu mezalians między elitarną Moll a robotniczym Pascalem może wybrzmieć z pełną mocą. Na to nakłada się jednak - z braku lepszego słowa - romantyzm: reżyser oddaje szał miłosnego uniesienia bohaterki, jego kamera wyczulona jest na detal, na zmysłowe niuanse relacji między postaciami, drobne gesty i mimikę Buckley oraz Flynna. Moll, zapytana, co jej się podoba w Pascalu, odpowiada: Jego zapach - i to widać na ekranie. Pearce pożycza sobie oczywiście logikę love story - z kluczowymi pytaniami, o to, co czujesz ty, co czuje druga osoba - ale przepisuje ją na język kina grozy. Gdzieś w tle szumi więc tajemniczy las, a własne ciało - z jego wyrastającym znienacka dokuczliwym włoskiem; z jego dzikim, nieposkromionym apetytem - okazuje się istną. Rozbudzone w bohaterce pożądanie ma w sobie moc rewolucyjną, ale i destrukcyjną: popęd seksualny graniczy z popędem śmierci.to zatem baśń inicjacyjna z przestrogą: uważaj, bo możesz przebudzić coś groźnego.(recenzja filmureż. Robin Campillo Jest początek lat 90. Paryski oddział organizacji Act Up, walczącej o prawa i interesy zarażonych wirusem HIV, wytacza działa przeciw firmie farmaceutycznej ukrywającej wyniki testów nowego leku. Jesteśmy i na uniwersytetach, i na ulicach, na paradach równości i w salach konferencyjnych. Podglądamy bezkompromisowe akty rebelii i uczestniczymy w pokojowych negocjacjach. Ale pomimo tak szerokiej perspektywy, trzymamy dystans do bohaterów obrazu Robina Campillo – dzieła nakręconego z chłodną głową, pozbawionego trudnej do uchwycenia, filmowej intymności.Całość otwiera scena narady Act Up, fragment emblematyczny dla całego filmu, stanowiący krótkie przedstawienie zasad funkcjonowania zgromadzenia, jego celów, ambicji oraz problemów, z którym się mierzy. Z tłumu wyławiamy pierwsze twarze – stąpającą twardo po ziemi Sophie ( Adele Haenel braci Dardenne ), uspokajającego rozgorączkowany tłum Thibaulta ( Antoine Reinartz ) oraz żółtodzioba w organizacji, skrytego Nathana ( Arnaud Valois ). Określenie ich paroma przymiotnikami to w zasadzie jedyne, co można zrobić, gdyż dla Campillo – przynajmniej w początkowych partiach filmu – polityczne wydaje się znacznie ważniejsze od prywatnego. O tym, że mamy do czynienia z czymś więcej niż publicystyką, uświadamiają nas dopiero pulsujące transową muzyką interludia oraz wątek uczucia, które rozkwita pomiędzy zdrowym Nathanem a zarażonym wirusem HIV Seanem ( Nahuel Perez Biscayart ).Chociaż w teorii relacja Seana i Nathana stanowi fabularny oraz emocjonalny rdzeń filmu, w praktyce Campillo nie robi zbyt wiele, by nadać jej odpowiednią wagę. Niby z czułością pokazuje seks kochanków, pozwala im mówić o przeszłości, a z czasem skręca w stronę szlachetnego melodramatu. A jednak zbyt mocno ciągnie go w stronę Sprawy, co przekłada się w najlepszym wypadku na sekwencje brawurowych starć aktywistów z przedstawicielami biznesu farmaceutycznego, zaś w najgorszym – na nieskończone sceny debat, narad i polemik; tyleż ważkich i rzetelnych, co po prostu nużących. Aż chciałoby się wtłoczyć w ten film trochę więcej życia, pokazać, że bohaterowie istnieją poza Act Up, że ich egzystencja nie ogranicza się do pisania kolejnych manifestów i pstrykania palcami na znak aprobaty. Całość trwa dwie godziny z hakiem, ale mechanizmy rządzące Act Up znamy już po pierwszej scenie, a dynamikę tarć wewnątrz grupy rozumiemy po kilkunastu minutach ekspozycji.