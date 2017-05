NETIA OFF CAMERA: Stany błogosławione

, reż.Horrory nie tylko opowiadają o egzorcyzmach, często same stanowią rodzaj egzorcyzmu. Pozwalają przecież przepracować rozmaite społeczne i psychologiczne traumy. Weźmy takie, które gładko wpisuje się w tradycję horrorów "ciążowych". Twórcy tychże - dajmy na to:, czy- widzieli w tak zwanym "cudzie narodzin" raczej grozę cielesnej inwazji i społecznej presji niż faktyczny cud. Alice Lowe , reżyserka, scenarzystka i odtwórczyni głównej roli- podczas zdjęć sama będąca w ciąży - również nie daje się porwać propagandzie macierzyńskiej idylli. W jej wizji "stanu błogosławionego" niewiele jest słodyczy. Są za to makabra, czarny humor i żałoba. Lowe bierze retorykę rodem z podręczników macierzyństwa i doprowadza ją do koszmarnej skrajności. W czytanych przez główną bohaterkę, Ruth, "instrukcjach obsługi dziecka" pełno jest pouczeń o tym, że "dziecko samo wie najlepiej, co jest dla niego dobre", że "potrzeby dziecka są na pierwszym miejscu", że de facto dziecko rządzi. Sęk w tym, że dojrzewający w brzuchu Ruth płód ma wyjątkowo wygórowane wymagania: przemawia do niej złowieszczo cienkim głosikiem i… domaga się kolejnych ofiar. Kobieta - jak na dobrą matkę przystało - bierze więc nóż i rusza na miasto w poszukiwaniu kogoś do zadźgania.ma konstrukcję wiązanki skeczy - każdy z nich prowadzi zaś do morderstwa. Słowo "skecz" jest tu o tyle na miejscu, że Lowe skupia się na inscenizowaniu sytuacji nie tyle groźnych, co niezręcznych. Komedia wyprzedza tu - i wprowadza - suspens. Wiemy, co zamierza Ruth, ale zanim zadźga kolejnego nieszczęśnika, musi przedrzeć się przez plątaninę konwenansów. Jesteśmy w końcu w Wielkiej Brytanii, więc small-talkowa wata i bardzo specyficzne poczucie humoru idą tu ręka w rękę. Otwierająca scena, w której bohaterka odwiedza sklep ze zwierzętami, ma w sobie wręcz coś z Monty Pythona. Miejsce akcji przypomina nawet pamiętny skecz z papugą, a sprzedawca - zachwalający kolejne okazy węży i jaszczurek przy użyciu jawnie fallicznej metaforyki - to niemal klasycznie Pythonowska persona. Lowe bawi się też słowem, parodiuje horrorowe one-linery seryjnych morderców. Kiedy Ruth zabija bezwzględną bizneswoman, robi to, rzucając jej w twarz korporacyjne frazesy o tym, że "musiała zrobić cięcia"., reż. James Ponsoldt Żeby było jasne:nie jest żadnym "Infinite Jest" kina biograficznego. Być może David Foster Wallace zasługuje na film na miarę swojej monumentalnej powieści. Ale czy go potrzebuje? Niekoniecznie. Skromna realizacja Jamesa Ponsoldta dowodzi, że o najważniejszych sprawach nieraz najlepiej mówić wprost, bez napinania się na filmowy odpowiednik tysiącstronicowego kloca o gabarytach książki telefonicznej. Oraz że więcej można powiedzieć o artyście, oglądając go pod lupą na małym wycinku jego biografii, niż przedzierając się przez faktograficzny gąszcz jego życiorysu. Pięć dni, dwóch aktorów, jeden niezwykły artysta – i wystarczy.Oczywiście, Ponsoldt rozpoczyna swoją opowieść od streszczenia kilku kluczowych informacji. Kto nie zna głównego bohatera, ten szybko dowie się, że Wallace był jednym z najważniejszych amerykańskich pisarzy ostatniego dwudziestolecia, że dziełem jego życia jest gargantuiczne "Infinite Jest" oraz że w wieku 46 lat popełnił on samobójstwo. Ale "The End of the Tour" - zamiast pretendować do miana bryka z życiorysu pisarza – relacjonuje zaledwie kilka dni trasy promocyjnej "Infinite Jest", podczas których Wallace’owi ( Jason Segel ) towarzyszył dziennikarz "Rolling Stone’a", David Lipsky ( Jesse Eisenberg ). Film oparty jest na książce, w której reporter opisał owo spotkanie, a Sam Wallace jest tu raczej zagadką do rozwiązania niż otwartą księgą. Razem z Lipskym próbujemy przeniknąć do jego głowy.Konwencja wywiadu od razu ustawia relację między dwoma mężczyznami: to de facto pojedynek artystów. Zauroczony Wallace’em Lipsky przypomina nieco Salieriego. Jest na tyle zdolny, by poznać się na absolutnej maestrii tego drugiego – i zazdrościć mu jej. Sam Wallace zresztą ma coś z Mozarta: emploi dużego dziecka, jakąś dezynwolturę. Sęk w tym, że takie skojarzenie zrobii jego bohaterom krzywdę. Bo Ponsoldt opowiada właśnie o desperackiej próbie wyrwania się z zaklętego kręgu kolejnych szufladek, nawiązań, interpretacji. A asocjacja z historią Mozarta jest przecież jedną z takich klisz.