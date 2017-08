T-MOBILE NOWE HORYZONTY: Węgiel

***

***

***

(rec. filmuKontemplacja niejedno ma imię. Istnieją dla przykładu filmy, zwłaszcza z nurtuprzy których najlepiej kontemplować wzory na kinowych fotelach. Są też takie, w których rozciągnięte stąd do wieczności sceny układają się, dosłownie i metaforycznie, w fascynującą podróż – zapis wspólnej drogi bohatera, filmowca i widza.jest tym drugim.Uwaga, streszczam fabułę: facet pcha rower. Kurtyna. Na rowerze są paczki z węglem, który bohater wiezie na handel. Jesteśmy w Kongu, mężczyzna imieniem Kabwita chce wybudować dla swojej rodziny nowy dom. W pierwszej scenie widzimy, jak ścina drzewo. W kolejnych, jak rąbie drewno, wznieca ogień i usypuje nad pogorzeliskiem gigantyczny kopiec, zaś powstały węgiel pakuje na zdezelowany jednoślad. Spokojnie, to tylko ekspozycja. Sednem jest bowiem sama droga – nieprawdopodobna, ponad półgodzinna sekwencja wyprawy do oddalonego o dziesiątki kilometrów miasteczka. Mam nadzieję, że nie brakuje Wam krzepy.Pięknie sfotografowany i pozbawiony odautorskiego komentarza film można w pierwszej chwili wziąć za fabułę – ma wyraźną, trzyaktową strukturę, obliczone z matematyczną precyzją zwroty akcji, a nawet wyraźną puentę, która pracuje na poziomie fabuły, warstwy symbolicznej oraz społecznego komentarza. Nie dajcie się jednak zwieść, to rasowe kino faktu – kręcone chronologicznie, dokumentujące zmagania Kabwity w quasi-rzeczywistym czasie, inspirowane żelazną klasyką podobnych opowieści, czylinieodżałowanego Michaela Glawoggera Znój wędrówki i towarzyszące jej rytuały ustalają rytm i nastrój całości, zaś postoje bohatera zamieniają się w zaskakujące interludia. Reżyser i operator w jednej osobie, Emmanuel Gras , pozostaje blisko Kabwity.(rec. filmuMała Amy ( Oona Laurence ) zbiera grzyby w lesie. W zderzeniu z majestatyczną przyrodą wygląda trochę jak bohaterka Petera Weira , a trochę jak Czerwony Kapturek. Ale życie w trakcie wojny secesyjnej ma niewiele wspólnego z bajką. Ranny żołnierz Unii John McBurney ( Colin Farrell ) zostaje znaleziony przez dziewczynkę i, po krótkiej pogawędce, odprowadzony do żeńskiej szkoły z internatem. Początkowa niechęć jego rezydentek ustępuje miejsca fascynacji mężczyzną, w końcu zaś jego obecność staje się zarzewiem konfliktu. Ale Sofia Coppola jest zbyt inteligentną artystką, by wpaść w gatunkowe koleiny. Zbyt przekorną, by zrobić film o potworze, który pożera małe dziewczynki.to jednocześnie adaptacja powieści "Malowany diabeł" Thomasa P. Cullinana i remake produkcji Dona Siegela Clintem Eastwoodem w roli głównej z 1971 roku. Oglądając coś, co już widzieliśmy, i czytając coś, czego zapewne nie czytaliśmy, łatwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Coppola nie mogła przejść obok tej historii obojętnie. To kolejna poi do pewnego stopniaopowieść o życiu na jałowym biegu i desperackich próbach uruchomienia silnika. A także kolejny portret silnych kobiet: zapiętej pod szyję i rządzącej twardą ręką dyrektorki Marthy Fansworth ( Nicole Kidman ), wyraźnie nieszczęśliwej w murach internatu, wolnej duchem Edwiny Dabney ( Kirsten Dunst ) oraz rozkwitającej seksualnie uczennicy Alicii ( Elle Fanning ).McBurney nie zasypia gruszek w popiele i próbuje uwieść każdą z kobiet. Zadaje niewygodne pytania, komplementuje, mruży oczy i czaruje. Czy jest po prostu tchórzem, który chce wkupić się w łaski swoich dobrodziejek i oddalić widmo powrotu na front?