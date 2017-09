WENECJA 2017: Na przedmieściach

Mało jest filmów, które czekały na realizację równie długo co Ethan Coenowie napisali pierwszą wersję scenariusza w połowie lat 80., tuż po premierze. Liczyli na to, że po sukcesie debiutanckiego dzieła bez problemu znajdą fundusze na czarną komedię z elementami noir. Sprawy potoczyły się jednak tak, jakby bracia byli bohaterami we własnym filmie. Nikt co prawda nie zginął, ale próba zdobycia pieniędzy nie poszła zgodnie z planem. W 2005 roku pieczę nad przedsięwzięciem objął w końcu ich dobry znajomy, George Clooney . Jednak i on musiał poczekać kolejną dekadę, nim pojawili się chętni na sfinansowanie produkcji. W międzyczasie projekt ewoluował - humor trochę się rozrzedził, a historia niespodziewanie nabrała politycznego ciężaru. W efekcieAnno Domini 2017 położony jest gdzieś między dwoma innymi filmowymi miasteczkami -oraz. Prócz jatki i zgrywy mieszka w nim również społeczne sumienie.Nie wiem, jak było z wami, ale ja po obejrzeniu zwiastuna myślałem, że fajtłapowaty Matt Damon będzie krwawo mścił się na zbirach odpowiedzialnych za śmierć żony. Cóż, klip rozmijał się z prawdą, ale właściwie można to uznać za jego zaletę. Zwłaszcza w czasach, gdy twórcy trailerów mają w zwyczaju beztrosko streszczać pół filmu. Aby za wiele nie zdradzać, napiszę tylko, że Clooney Coenowie celują raczej w dreszczowce Billy'ego Wildera aniżeli. Akcja obrazu rozgrywa się w latach 50. w tytułowej, pozornie sielskiej miejscowości. Na uboczu kryminalnej intrygi (w którą widz zostaje wrzucony z marszu i bez jakiegokolwiek ostrzeżenia) rozwija się inspirowany autentycznymi wydarzeniami wątek obyczajowy. Oto do sąsiedztwa zamieszkanego do tej pory przez same białe rodziny wprowadza się czarnoskóre małżeństwo z synkiem. Zszokowani obywatele domagają się od władz Suburbiconu natychmiastowej eksmisji przybyszy. Gdy ich prośby i groźby trafiają w próżnię, protestujący postanawiają na własną rękę wykurzyć "czarnuchów".Obie historie pozornie splatają się, ale w rzeczywistości niespecjalne na siebie oddziałują. Każdy gra tu we własną grę i stara się nie wchodzić pozostałym w paradę. Czasem z korzyścią dla filmu - jak w świetnej scenie, w której tłum rasistów oblega domostwo Afroamerykanów, podczas gdy w budynku obok zbiry w spokoju znęcają się nad rodziną głównego bohatera. Częściej jednak ma się wrażenie, że na ekranie ścierają się dwie odległe strategie artystyczne. Twórcychcieliby zaserwować widzom firmowy koktajl egzystencjalnej tragifarsy i thrillera. Clooney z kolei woli dać upust lewicowej wrażliwości, napiętnować patologie w amerykańskim społeczeństwie. W efekcie utwór początkowo ma problemy ze znalezieniem właściwego tonu. Zaczyna się jak satyra, potem skręca w kierunku dramatu o "końcu niewinności", by wreszcie wytaplać się w kałuży krwi. Kiedy jednak karuzela atrakcji zaczyna kręcić się na całego, film rozkwita.