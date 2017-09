WENECJA 2017: Poeci i bibliotekarze

***

***

(rec. filmuPrzyznaję: zagorzałym zwolennikiem Darrena Aronofsky'ego nie jestem, a ze wszystkich jego filmów najbardziej lubię ten najprostszy i najmniej efektowny. Jednego odmówić mu jednak nie mogę: nie pozwolił Fabryce Snów spiłować swoich pazurów. Mając do dyspozycji wielomilionowe budżety i najjaśniejsze gwiazdy, wciąż opowiada historie, które nie śniły się hollywoodzkim wyrobnikom.to być może jego najbardziej radykalne dzieło – surrealistyczny koktajl Polańskiego Bunuela . Trochę dreszczowiec, trochę baśń, przede wszystkim jednak autotematyczny utwór o męczarniach, w jakich rodzi się dzieło sztuki. Nie dajcie się więc nabić w marketingową butelkę – film Aronofsky'ego z horrorem ma mniej więcej tyle samo wspólnego coZa górami, za lasami w domu na odludziu mieszka małżeństwo. On ( Javier Bardem ) spędza kolejne dni, kontemplując biel leżącej przed nim kartki. Kiedyś napisał Wielką Książkę, ale dziś na skutek twórczego bloku nie jest w stanie wydusić z siebie choćby jednego wartościowego zdania. Ona ( Jennifer Lawrence ), chcąc zapewnić ukochanemu idealne warunki, bierze na siebie wszystkie domowe obowiązki. Gdy już wydaje się, że on za chwileczkę przywita się z dawno niewidzianą weną, ona z podekscytowania wstrzymuje oddech. A potem wypuszcza go, kiedy zmięta kulka papieru ląduje w koszu. Pewnego dnia parę odwiedza nieznajomy ( Ed Harris ). Mąż wylewnie wita gościa, a potem niespodziewanie proponuje mu gościnę. Żona nie jest zadowolona, ale zaciska zęby i dalej gra rolę perfekcyjnej pani domu. Wkrótce rozlega się kolejny dzwonek do drzwi.pod wieloma względami rymuje się z innym filmem Aronofsky'ego . O ile jednakopowiadał o trudach bycia ulubieńcem muz, nowe dzieło traktuje również o mozole życia z taką osobą. Artysta to niefajny człowiek: kapryśny, samolubny, wiecznie nienasycony. Raz domaga się samotności, kiedy indziej rzuca się w wir kontaktów towarzyskich. Jednego dnia coś obiecuje, drugiego zapomina. Rano jest pogrążony w depresji, wieczorem czuje się królem świata. I jakby tego było mało, niczym wampir wysysa z otoczenia energię oraz pomysły. Czyżby Aronofsky –artysta pełną gębą – postanowił w obecności widza posypać głowę popiołem? Osobisty wydźwiękwzmacnia niespodziewanie pozafilmowy, celebrycko-plotkarski wątek. Otóż tytułowa bohaterka ma dużo starszego od siebie męża, zaś wcielająca się w nią 27-letnia Jennifer Lawrence na planie zdjęciowym związała się z 48-letnim reżyserem. Myślałem, że to twoja córka! – powie literatowi skonfundowany gość.(rec. filmuGdy ogląda się, nie sposób uwierzyć, że jego twórca niebawem dobiegnie dziewięćdziesiątki. Film Fredericka Wisemana nie ma w sobie nic z kombatanckich wspominek ani nostalgicznych narracji o czasach, gdy czytelnictwo stało na wysokim poziomie, a słowo "e-book" brzmiało jak nazwa dziwnej choroby. Amerykański twórca udowadnia, że interesuje go wyłącznie "tu i teraz", na które spogląda z iście młodzieńczą ciekawością, pasją i apetytem na życie. Wiseman odciska na nowym filmie autorskie piętno i udowadnia, że wciąż pozostaje mistrzem w tworzeniu ekranowych portretów instytucji. Tytułowa Nowojorska Biblioteka Publiczna zostaje przedstawiona na ekranie jako zachwycający wewnętrzną różnorodnością mikrokosmos. Chcąc opisać jego specyfikę, reżyser nikogo nie faworyzuje i przygląda się wszystkim bibliotecznym aktywnościom z jednakowym zainteresowaniem. W swoim filmie Wiseman znajduje miejsce zarówno dla relacji ze spotkania z Patti Smith , jak i z odbywających się w sali obok warsztatów dla dzieci czy zajęć tanecznych aktywizujących seniorów.Kierująca swą ofertę do wszystkich grup wiekowych, etnicznych i zawodowych biblioteka stanowi rodzaj spełnionej utopii. Świat wjest kojąco uporządkowany, a portret instytucji podtrzymującej ludzki pęd do wiedzy ma w sobie coś mądrze optymistycznego. Choć podobne obserwacje niejednego twórcę poprowadziłyby w stronę wzniosłych metafor i egzaltowanych uogólnień, Wiseman zdradza wyraźną awersję do pretensjonalności. Zamiast tego chętnie sięga po poczucie humoru. Choćby otwierającasekwencja, w której pracownik biblioteki konfrontuje się z coraz bardziej niedorzecznymi pytaniami klienta, stanowi mały klejnot komediowego absurdu.