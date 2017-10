WFF 2017: Sztuka miłości

***

– recenzja filmu, reż. Zaza Urushadze Zaczyna się jak typowy Bromski : wieś sielska i anielska, we wsi poczciwy lud, malownicza cerkiew i rytm dnia wyznaczany biciem dzwonów. Słowem – chrupiący, romantyczny Wschód, gdzie zamiast smartfona kontempluje się puchate gąsienice i babiny na rozstajach dróg. Niesamowite – myślimy w pierwszym odruchu – z jakim uporem filmowcy z Zakaukazia i okolic pielęgnują autostereotypy, dostarczając zachodnim widzom dokładnie to, czego od "pół-Azji" oczekują – fotogeniczne pocztówki z nienowoczesności. Ambicje Zazy Urushadze idą jednak o krok dalej. Twórca ukochanych przez polską publicznośćpróbuje realnie podbić stawkę i wejść w rolę dekonstruktora mitów prowincji. Upycha więc w jednym, krótkim obrazie wszystkie najbardziej ordynarne klisze "wschodniości", podlewa spulchniaczem i czeka, aż zaczną rosnąć i rozsadzać ekran. I rozsadzają, tylko że rykoszetem dostaje się zaufaniu pokładanemu w reżyserze: gruzińska wieś zto zbudowana tanim kosztem pułapka na wrażliwców, która udaje piękno i duchowość – a czasami nawet nowoczesność – ale tylko po to, żeby wyssać z nich ostatnią kroplę krwi. Stereotyp zostaje przenicowany, tyle że zamiast naiwnej malowniczości dostajemy wstręt do plebsu i mizoginię. Urushadze zamyka swój pomysł w nieśmiertelne ramy dwóch równoległych porządków: rzeczywistości – banalnej i okrutnej – i filmowej iluzji. "Magia kina" – ta najprostsza, eskapistyczna – wkracza na zapuszczoną prowincję z nieoczekiwanej strony, w sojuszu z krzyżem i sutanną. Giorgi, prawosławny duchowny, a lata temu również student filmówki, przywozi na wieś projektor i stertę filmów, które zamierza wykorzystać jako narzędzie edukowania i "uduchowiania" prostaczków. Należy więc do wymarłego już plemienia XIX-wiecznego inteligentów-pozytywistów – ma misję, nowoczesne metody i bezgraniczną wiarę w potencjał wsi. Tymczasem lud nie bardzo interesuje się sztuką i kontemplacją, a w wyświetlanych filmach widzi raczej samo życie: piersi i tyłki, chłopów poprzebieranych za baby, walki z sąsiadami na sztachety. Ma również bardzo swobodne podejście do samej kinowej iluzji – w trakcie sensumiejscowi natychmiast ustalają, która kobieta w wiosce najbardziej przypomina Marilyn Monroe . I rzeczywiście, Lili – nauczycielka gry na fortepianie – to lustrzane odbicie ikony popkultury, sama zresztą się tym podobieństwem szczyci i na każdym kroku je podkreśla. Melancholijny Giorgi włazi w te cieplutkie, prowincjonalne fantazje jak nóż w masło: porzuca obiektywizm i surowość duchownego, a zaczyna patrzeć na Lili jak na własną aktorską muzę. Tak jakby znowu był studentem reżyserii.I na takim – raczej dyskretnym – autotematyzmie opiera się. Wioska – symbol kaukaskiej swojskości i gościnności – sama się tutaj bez przerwy reżyseruje, wprowadza kolejne wątki i tropy, raz chce się podobać i częstuje ciasteczkami, żeby za chwilę spuścić psy z łańcuchów. Cały ten wysiłek po to, żeby zaspokoić stereotypowe oczekiwania miejskiej inteligencji i jakoś przetrwać – w niezmienionym przez nowoczesność kształcie – jeszcze jeden sielski dzień.– recenzja filmu, reż. Milad Alami Emigranci to gorący i mocno polaryzujący temat w Europie. Dla filmowców natomiast to prawdziwa żyła złota – otwiera bowiem nowe pola narracyjnej eksploracji.idealnie wpisuje się w ten trend, opowiadając historię Esmaila, młodego Irańczyka, który bardzo chce stać się pełnoprawnym obywatelem Danii.Dla debiutującego w pełnym metrażu reżysera Milada Alamiego emigracja wcale nie stanowi głównego problemu filmu. Wykorzystuje ją jedynie do zbudowania sceny, na której rozgrywa się osobisty dramat jednostki.jest bowiem przede wszystkim opowieścią o wewnętrznych zmaganiach bohatera. Z jednej strony Esmail stara się postępować zgodnie ze złotą zasadą Machiavelliego, że cel uświęca środki. Z drugiej – mężczyzna jest na tyle szlachetny, że mniej lub bardziej świadomie sam rzuca sobie pod nogi kłody. Bohater bardzo chciałby być drapieżnikiem, który w duńskich barach poluje na samotne, sfrustrowane kobiety. Jak można domyślić się po tytule, jego celem jest rozkochanie w sobie ofiary i wzięcie z nią ślubu – wszystko po to, by uzyskać obywatelstwo. A jednak jego próby raz za razem spalają na panewce. Esmail mimo regularnych wizyt w barach, gdzie nie ma większych problemów z oczarowaniem podchmielonych kobiet, wciąż jest sam, a jego czas w Danii szybkimi krokami zbliża się do nieuchronnego końca...Oglądającprawie nie czuje się tego, że jest to pierwszy pełnometrażowy film reżysera. Alami wykazuje się dużą zręcznością w tworzeniu interesujących bohaterów. Świetnie radzi sobie również z uchwyceniem emocjonalnych niuansów, dzięki czemu sceny wśród członków diaspory irańskiej pełne są nostalgii, ale też odrobiny cynicznego dystansu do życia na emigracji i hołdowania pamięci o ojczyźnie. Reżyser ma też smykałkę do prowadzenia aktorów Dlatego też najlepiej wypadają wte sceny, w których bohater wchodzi w emocjonalne interakcje z innymi postaciami. Wątek rodzącego się uczucia Esmaila do Sary zaprezentowany został ze sprawnością rasowego twórcy filmowych romansów. Ardalan Esmaili Soho Rezanejad tworzą ładną parę, a ich ekranowa więź jest na tyle wyrazista, że łatwo można ulec iluzji, że naprawdę tę dwójkę łączy głębsze uczucie. Podobnie udało się reżyserowi zbudować intrygującą w swej niejednoznacznej wieloaspektowości relację między Esmailem a Larsem, starszym mężczyzną, którego bohater poznaje w jednym z barów.– recenzja filmu, reż. Siergiej Łoźnica "Wszystko jest martwe i wszędzie dookoła sami martwi. Samotni ludzie, a wokół milczenie – oto czym jest świat!" – czytamy w "Łagodnej" Dostojewskiego , opowieści o tym, że wszyscy umrzemy nieszczęśliwi, samotni i w duchowej nędzy. Film Siergieja Łoźnicy , choć dzieli z "Łagodną" tytuł, nie jest jej adaptacją. Trudno jednak nie dostrzec w nim równie optymistycznej konkluzji. Portret skorumpowanej na wszystkich poziomach instytucjonalnych i moralnych Rosji ogląda się z rosnącą mieszaniną fascynacji i przerażenia.W głąb dantejskiego leja schodzimy razem z bezimienną kobietą ( Vasilina Makovtseva ), która próbuje odszukać skazanego na wieloletnie więzienie męża. Wysyła mu paczkę z jedzeniem, lecz przesyłka wraca do nadawcy. Kobieta zaczyna więc pukać od drzwi do drzwi i zadawać niewygodne pytania. Najpierw na poczcie, czyli w pierwszym kręgu piekła, gdzie karze się przede wszystkim niecierpliwych i butnych. Później, w więziennym "miasteczku", gdzie mordercy, gwałciciele, ale też wrogowie państwa i więźniowie polityczni tworzą hermetyczny mikroświat. Wreszcie, w urzędzie zajmującym się beznadziejną walką o prawa człowieka – brakuje tam tylko diabła rogatego podgrzewającego aktywistów w kotle ze smołą. Zstępując coraz niżej, naraża się coraz bardziej, a zderzenie z sięgającym nieba murem biurokracji prowadzi do oczywistej konkluzji: komuś bardzo zależy, aby ukryć prawdę o małżonku. Lokalny gangster opowiada kobiecie historię przyjaciela, który zostawił w domu swoją dziewczynę i pojechał na front, gdzie przydzielono mu pracę przy utylizacji zwłok. Pewnego dnia, przerzucając setki odciętych kończyn, zauważył dłoń z pierścionkiem zaręczynowym należącym do ukochanej. "I tak oto spotkali się po latach" – puentuje opowieść. Bajka to okrutna. Ale z morałem. Siergiej Łoźnica nie należy do reżyserów, którzy – mimo szczerych chęci – pozostają wobec podobnych tematów bezradni. Z drugiej strony, rzadko korzysta z hamulca, wystarcza mu pedał gazu.wydaje się najbardziej zamaszystym z jego filmów – zarówno pod względem rozmiarów historyczno-społecznej panoramy, jak i skali formalnego szaleństwa. Jeśli idzie o to pierwsze, twórca odprawia narodowe egzorcyzmy na całej długości łańcucha pokarmowego. Wyjałowiona prowincja to Rosja w pigułce, zaś w więziennej enklawie jest wystarczająco dużo spacerujących i chlejących na umór figur symbolicznych, by zbudować potężną polityczną alegorię. Znajdziemy tu zarówno obrzydliwa scenę libacji, w której gra w "rozbieraną" butelkę urasta do rangi zezwierzęcenia całego społeczeństwa, jak i dziada dostrzegającego w carskiej Rosji raj utracony, natomiast w Leninie – apokaliptyczną kometę. Jeśli zaś chodzi o formę, to surowy realizm zamienia się w pewnym momencie w coś, pod czym mógłby podpisać się Federico Fellini . W onirycznej sekwencji bankietu widzimy wszystkich bohaterów filmu przy wspólnym stole, bez zbędnych niejasności opowiadają po kolei, co reżyserowi w duszy gra. Z kim trzyma, kim gardzi, a czyje pomniki chciałby obalić. Trochę kicz, ale jest też druga strona medalu – tak imponującego koncepcyjnie kina raczej się dzisiaj nie robi,ma w sobie nutę klasycznych arcydzieł rosyjskiej kinematografii.– recenzja filmu, reż. Drażen Kuljanin Uzależnieni od nikotyny wiedzą, że nie ma ani złego powodu, ani nieodpowiedniej chwili, by zapalić papierosa – może być nagrodą albo środkiem uspokajającym, lekiem na nudę albo gramem ukojenia. Bohaterowie filmu Drażena Kuljanina również są tego świadomi – całe życie spędzają w oparach tytoniu, z papierosem w ustach cierpią i kochają, wymierzają sprawiedliwość i wpadają w ramiona obłędu. Życie przetoczyło się przez nich jak walec. Lecz póki starcza im siły, by sięgnąć po paczkę fajek, jakoś wstają i idą dalej. Odpalenie cudzego papierosa jest wyrazem największej intymności, podzielenie się swoim – obietnicą przebaczenia. Kiedy gaśnie papieros, kończy się scena. Od zapalenia nowego rozpoczyna się kolejna.Szwedka Nina ( Disa Ostrand ) od lat szuka w Czarnogórze swojej zaginionej córki – dziewczynka zniknęła w biały dzień, porywacz pozostał nieuchwytny. Jej mąż Oskar ( Johannes Kuhnke ) albo przepracował traumę, albo robi wszystko, by zapomnieć, w każdym razie bezskutecznie próbuje powstrzymać żonę przed stoczeniem się w otchłań. Jest jeszcze policjant Nikola ( Srdjan Grahovac ) – urobiony po łokcie żywy trup, który ma na głowie zarówno tykającą bombę zegarową, czyli Ninę, jak i trzymających go na smyczy, lokalnych rzezimieszków. Wszyscy miotają się w tej samej matni – są emocjonalnie rozdarci, targani wątpliwościami i bezskutecznie próbują nadać sens reszcie życia. Jedynie Nina ma pewność, że zemsta przyniesie jej spokój. Chociaż przygotowuje ją z beznamiętnym wyrazem twarzy i skrętem w ustach, nie planuje serwować jej na zimno.W paczce jest dwadzieścia scen. Każda rozpoczyna się od pierwszego zaciągnięcia, a kończy – ostatnim wypuszczeniem dymu. Emocjonalnie gęste miniatury rozdzielone są interludiami. To kolażowe formy złożone z reklam koncernów tytoniowych, filmów propagandowych, fragmentów stylizowanych na domowe wideo, coś pomiędzy wideo-artem a pastiszem kroniki filmowej. Stanowią one ponadto dramaturgiczną ramę i chociaż trudno mi znaleźć jakieś sensowne, tematyczne powiązanie fabuły oraz nikotynowej fiksacji Kuljanina , będę bronił tej struktury.