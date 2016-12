Święta w krzywym zwierciadle

[Damian Wiśniowski] $groupName $groupNameCode

Święta Bożego Narodzenia, jak każde znaczące wydarzenie związane z naszym dziedzictwem, mają w sobie potencjał na filmowe widowisko.

Demontaż głęboko zakorzenionego w kulturze chrześcijańskiej bożonarodzeniowego mitu podejmowano już w latach 70., choćby przy okazji filmu(1974, B. Clark ). Były to jednak próby incydentalne (sam Clark nie partycypował później w modzie na ten gatunek, a po latach stworzył jedną z najbardziej uroczych świątecznych opowieści filmowych wszech czasów, czyli(1983). U Clarka miejscem akcji jest żeński akademik, a klimat grozy buduje się za pomocą osobliwego portretowania antagonisty – nieproszonego gościa rozmiłowanego w mordowaniu studentek. Kamera "z oczu" umożliwia obserwowanie zbrodniczego procederu z perspektywy pierwszoosobowej, a nieznajomość motywów postępowania postaci potęguje element nieprzewidywalności tego klasycznego "slasher movie".Podobnym traumatycznym wydarzeniem w dzieciństwie naznaczony został Billy, bohater horroru(1984, Ch. Sellier ). Wyrazisty punkt wyjściowy filmu – morderstwo rodziców małego Billy'ego przez psychopatycznego człowieka ubranego w kostium Świętego Mikołaja – ustawia całość w mocno niekonwencjonalnej pozycji. Obraz profanował w ten sposób elementarny składnik każdego Bożego Narodzenia, jakim jest postać sympatycznego grubaska z białą brodą o dobrotliwym spojrzeniu, dźwigającego wór pełen prezentów. Różnica między obrazem Clarka a dziełem Selliera polega na tym, że o ile u tego pierwszego świąteczna atmosfera była jedynie ornamentem, o tyle u jego następcy wiąże się z centralnym punktem ikonografii. Motyw obłąkanego Mikołaja-mordercy stanowi u niego coś więcej niż element jednorazowej fabularnej retrospekcji. Kiedy bowiem po latach dorosły już Billy pracuje w sklepie z zabawkami dla dzieci, trauma z dzieciństwa powraca. W ramach świątecznej akcji, zmuszony zostaje do założenia czerwonego kostiumu Świętego Mikołaja. Czynność ta podświadomie "uruchamia" w umyśle Billy'ego mordercze skłonności.Premierę filmu w kinach producenci niefortunnie zaplanowali na okres okołoświąteczny, co okazało się dosyć nieprzemyślaną decyzją. Koniec końców doprowadziła ona do masowych protestów i powszechnego potępienia zarówno filmu, jak i jego kampanii marketingowej, w tym spotów telewizyjnych, w których forsowano wizerunek Świętego Mikołaja dzierżącego w rękach siekierę. W efekcie niesłabnącego społecznego oporu film wycofano z kin po dwóch tygodniach. Wprowadzono go ponownie na wiosnę, promocję niemal w całości opierając na wcześniejszych kontrowersjach. Paradoksalnie obraz stał na tyle rentownym przedsięwzięciem biznesowym, że z biegiem lat – na przekór powszechnej opinii obrzydliwego dzieła o skandalicznym wydźwięku – doczekał się aż czterech sequeli. Nie osiągnęły one jednak takiego sukcesu jak pierwsza część.Moda na świąteczną rozwałkę w stylu lat 80. dopadła także reżyserów o bardziej ugruntowanej pozycji w Hollywood, chociażby Joe'ego Dantego . Wzorem poprzedników postanowił on nakręcić film przeznaczony zarówno dla dorosłej, jak i tej młodszej widowni (był to zresztą jeden z filmów, które przekonały MPAA do wprowadzenia kategorii PG-13). Efekt finalny był dziełem Dantego Chrisa Columbusa jako autora scenariusza oraz producenta Stevena Spielberga – w przyciężkawej formule horroru Dante umieścił odrobinę anarchistycznego humoru z pierwiastkiem fantasy ( Spielberg nie do końca popierał zamysł reżysera, ale finalnie uległ jego wizji artystycznej).(1984), bo o tym filmie mowa, to czarna komedia, w której tytułowe, wredne potwory sieją spustoszenie w miasteczku w okresie Świat Bożego Narodzenia. Pomimo tego że twórcom udało się wykreować na ekranie kilka naprawdę sympatycznych stworków, na czele z uroczą kosmatą przytulanką Gizmo, dzieło Dantego raz za razem skręca w zdecydowanie bardziej mroczne rejony. Emocjonalnie dwuznaczne monologi o przeraźliwych doświadczeniach bożonarodzeniowych jak ten wygłaszany przez Phoebe Cates o ojcu przebranym za Świętego Mikołaja, który zginął, nie mogąc przepchnąć się przez komin, mówiły tu w zasadzie same za siebie.Innym kultowym "bożonarodzeniowym" bohaterem okazał się oczywiście John McClane ze(1988, J. McTiernan ). To facet, który doskonale wie, jak w pojedynkę skutecznie eliminować tłum bandziorów. Film jest typową rąbanko-strzelanką, ale z twistem w postaci świątecznej atmosfery. W budynku Nakatomi trwa świąteczne przyjęcie firmowe, w którym bierze udział żona McClane'a, zaś my ściskamy kciuki za powodzenie bohatera w jego starciu z terrorystami. John chce w końcu jedynie uratować żonę, by spokojnie (!) spędzić z nią Święta.Nie mniejsze zamieszanie robi niejaki Jack Skellington, bohater utrzymanej w burtonowskim stylu animacji(1993, H. Selick ). Jack, król tytułowego miasteczka, jest zmęczony ciągłym straszeniem ludzi. Kiedy nieświadomie trafia na Bożonarodzeniowe Miasteczko, zachęcony odmiennością nowego świata decyduje się odebrać w nim władzę Świętemu Mikołajowi. Animacja, jak to w zakręconym świecie Burtona (tu w roli producenta) bywa, przyjmuje formę przerażającej, ale i frapującej zarazem makabreski.Nietrudno domyślić się, jak wielką traumę przeżyłoby każde dziecko, gdyby dowiedziało się, że ich kochany Święty Mikołaj z opowieści rodziców jest tak naprawdę wrednym, nadużywającym wulgaryzmów pijakiem i erotomanem. W dodatku wykorzystującym swój kubrak jako kamuflaż, dzięki któremu może rabować bogate centra handlowe (, 2003, T. Zwigoff ). Billy Bob Thornton , grający u Zwigoffa tytułową postać, wyrósł zresztą na patrona filmów antyświątecznych. Powcielił się w rolę upadłego moralnie biznesmena w obrazie Harolda Ramisa (2005), gdzie wypowiada znamienną kwestię: "Tylko durnie są mili w Święta". Thorntonowi w roli Złego Mikołaja wtóruje grany przez Dana Aykroyda (1983, J. Landis ) Louis Winthorp III – menadżer szanowanej firmy finansowej, który pewnego dnia na skutek uknutej podstępnie intrydze szefów zamienia się miejscami z lokalnym żebrakiem ( Eddie Murphy ) i ląduje na bruku. Komedię Landisa warto obejrzeć choćby dla kilku szczególnych scen. Jak choćby dla tej, w której zhańbiony i nietrzeźwy bohater w kostiumie Mikołaja wkrada się na przyjęcie wigilijne w budynku swojego byłego pracodawcy. W ramach zemsty umieszcza narkotyki w biurku swego następcy. A gdyby tego było jeszcze mało, na odchodne kradnie pełną tacę łososia, by następnie z obłąkańczym wzrokiem skonsumować go w miejskim autobusie. Idę o zakład, że nikt wierzący w legendy o pędzącym saniami sympatycznym staruszku nie chciałby spotkać na swojej drodze jego tak zdemoralizowanej wersji.Choć powyższe tytuły pokazują Mikołaja w niezbyt pozytywnym świetle, to są wyjątkowo łagodne w porównaniu do skandynawskiego horroru(2010, J. Helander ). O oryginalnym znaczeniu tego obrazu przekonywał swego czasu nawet legendarny krytyk filmowy Roger Ebert. Wystarczy zresztą sam opis: "We wnętrzu góry Korvatunturi, gdzie według legendy mieszka św. Mikołaj, 486 metrów pod ziemią spoczywa najpilniej strzeżona tajemnica Bożego Narodzenia. Teraz nadszedł czas, żeby ją odkopać. Czas, aby w te Święta wszyscy ludzie uwierzyli w Świętego Mikołaja". Trzeba zresztą przyznać, że twórcy pokusili się tu o ciekawy misz-masz gatunkowy. Można odnaleźć w nim i elementy horroru (podobieństwa do Johna Carpentera nieprzypadkowe) i autorskiego skandynawskiego mitotwórstwa (Mikołaj jako dzikus przed wiekami zamrożony w bryle lodu) oraz rozmiękczający nieco formę narracji pierwiastek fantasy. No i trzeba rzecz jasna uściślić: akcja dzieje się w przededniu Bożego Narodzenia.Inną redefinicje legendy Świętego Mikołaja proponuje z kolei utrzymany w mocno eksperymentalnej tonacji belgijski horror(2010, D. Maas ). Dyskretny humor idzie tu pod rękę ze scenami mrożącymi krew w żyłach, jak ta z galopującym pod dachach kamienic holenderskiej stolicy Mikołajem. Główny bohater to ponury biskupi okrutnik, który jak co roku powraca piątego grudnia – w dzień, w którym dosięgnął go gniew rozsierdzonego tłumu – by mścić się na ludziach. Nie oszczędzając oczywiście najmłodszych, dla których ma już przygotowane rózgi.Święta to czas rodzinnych spotkań i zacieśniania więzi z bliskimi. Ale co zrobić, kiedy to właśnie familia staje się źródłem świątecznego utrapienia. Modelowym przykładem takiej komediowej struktury jest rodzina Griswoldów z serii(1989, J. Chechik ). I chociaż ich przygody mają stosunkowo niewiele wspólnego z omawianymi powyżej "opowieściami z krypty", to perypetie często dotykają zdarzeń, z którymi w okresie wigilijnym sami musimy sprostać. Od najprostszych czynności takich jak zakup choinki czy zgromadzenie funduszy na prezenty dla najbliższych po uruchomienie skomplikowanej maszynerii świątecznych lampek. I najlepiej, żeby to wszystko odbyło się bez zbędnej kumulacji minikatastrof, co w większości przypadków staje się pobożnym życzeniem.W tej samej kategorii możemy umieścić oczywiście zmagania dzielnego Kevina McAllistera. Jak dowiadujemy się co roku, na Boże Narodzenie zostaje on w domu sam jak palec. Niejednego malca taka sytuacja przyprawiłaby o spazmatyczny płacz, a u rodziców pozostawiła bruzdę w psychice na lata. Bo dziecięca i dorosła psychika nie raz wystawiona zostaje na ciężką próbę z okazji świąt. W(1998, T. Miller ), to właśnie kilkunastoletni Charlie i jego młoda matka muszą poradzić sobie ze stratą ojca i męża. Ale bywają i sytuacje, gdy to dzieci wprawiają dorosłych w nie lada przerażenie, jak w brytyjskiej produkcji Toma Shanklanda (2008). Oto podczas wspólnego wyjazdu dwóch zaprzyjaźnionych rodzin, ich opętane żądzą krwi pociechy urządzają sobie świąteczne polowanie na dorosłych.O wciąż niesłabnącej chęci przerabiania świątecznych motywów przez współczesnych twórców świadczy także ubiegłoroczny film Michaela Dougherty'ego (2015). Ten czerpiący garściami z gatunkowych schematów horroru obraz idealnie wpisuje się w klimat "świątecznej grozy". A przy okazji utwierdza w przekonaniu, że czasy prawdziwych świątecznych opowieści już dawno minęły. Nieusatysfakcjonowani takim obrotem sprawy widzowie nie mają wielkiego pola manewru, ale zawsze mogą wrócić do klasyki: Griswoldowie wybierają przecież choinkę, John McClane jeszcze nie wyprał podkoszulka, Zły Mikołaj zapija się w trupa, a Kevin – jak to Kevin – siedzi sam w domu.