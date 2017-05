Hans Zimmer. Jakby miało nie być jutra

[Łukasz Muszyński] $groupName $groupNameCode

Zimmer rzadko ogląda filmy, do których ma przygotować oprawę muzyczną. Bywa, że nie czyta nawet scenariusza. Woli raczej porozmawiać z reżyserem i operatorem, dowiedzieć się, jaka wizja wykluła się w ich głowach. Łukasz Muszyński

W rekordowym 2011 roku podpisał się pod ścieżkami dźwiękowymi do ośmiu przedsięwzięć, w tym czwartych, drugiegooraz gryTo nie wszystko. W tym roku po raz kolejny ruszył w trasę koncertową po świecie. Na dniach odwiedzi Polskę. Na scenach w Gdańsku, Łodzi i Krakowie będą mu towarzyszyły orkiestra, chór oraz 15-osobowy zespół, z którymi wykona swoje największe szlagiery. Melomani usłyszą na żywo utwory m.in. zAch, zapomniałbym: przed wyjazdem artysta zdążył jeszcze oddaćmuzykę do widowiska wojennegoCo ciekawe, jego pierwszy kontakt z klawiaturą nie zwiastował narodzin tytana pięciolinii. W wywiadzie dla "Deutsche Welle" Zimmer wspominał:Podobno po dwóch tygodniach zrezygnowany nauczyciel powiedział matce małego Hansa: "Albo on, albo ja". Pani Zimmer stanęła po stronie syna.Ostatecznie artysta nie skończył żadnej muzycznej szkoły. Nie przeszkodziło mu to jednak w kontynuowaniu przygody z komponowaniem. Wszystko dzięki Ennio Morricone . - Zimmer rzadko ogląda filmy, do których ma przygotować oprawę muzyczną. Bywa, że nie czyta nawet scenariusza. Woli raczej porozmawiać z reżyserem i operatorem, dowiedzieć się, jaka wizja wykluła się w ich głowach.Jak dotąd najbardziej wymagającym klientem Niemca okazał się Terrence Malick , który poprosił o dostarczenie mu blisko siedmiu godzin soundtracku dojeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Niezwykle ciekawa jest również geneza powstania motywu przewodniego do. Jesienią 2012 roku Christopher Nolan przesłał Zimmerowi stronę maszynopisu. Znajdowało się na niej krótkie opowiadanie o ojcu, który musi opuścić córkę, aby wykonać niezwykle ważne zadanie. Poruszony kompozytor w ciągu jednego dnia przygotował suitę inspirowaną historyjką Nolana. Reżyser zakochał się w niej.mówił Zimmer w rozmowie z "Guardianem" -Kompozytor często podkreśla w wywiadach, jak ważne są dla niego jego dzieci: Z chwilą, gdy przychodzą na świat, przestajesz patrzeć na siebie swoimi oczami. Od tej pory liczy się tylko to, co widzą one, gdy patrzą na ciebie. Aby uszczęśliwić 6-letnią córkę, Zimmer pomimo początkowych obiekcji zgodził stworzyć partyturę do legendarnej animacji DisneyaPraca nad filmem niespodziewanie okazała się formą terapii, a gotowa muzyka - requiem dla rodzica. W 1995 roku Zimmer odebrał za nią pierwszego i jedynego jak dotąd Oscara.Jego droga na najwyższe piętro fabryki snów rozpoczęła się na początku lat 80. Współpracując z zespołami Krakatoa i The Buggles, Niemiec wyrobił sobie opinię fachowca od zyskującej wówczas na popularności muzyki elektronicznej. Właśnie wtedy los postanowił na jego drodze wspomnianego już brytyjskiego kompozytora Stanleya Myersa . Panowie zaczęli się nawzajem dokształcać. Zimmer nauczył się sztuki orkiestracji oraz języka muzyki filmowej, zaś Myers odkrył nieznany mu dotąd świat syntezatorów i samplerów. Swój pierwszy wspólny soundtrack napisali do filmu Jerzego Skolimowskiego pt.z 1982 roku. W kolejnych latach polski reżyser zlecił duetowi przygotowanie oprawy muzycznej doW swoich późniejszych solowych przedsięwzięciach Zimmer udoskonalał formułę łączenia klasycznych orkiestrowych aranżacji z syntetycznymi brzmieniami. W połowie lat 90. wyrósł na etatowego kompozytora hollywoodzkich widowisk za wywrotkę dolarów. Po przesłuchaniu efektownych, brzmiących jak marsze wojenne kompozycji zchciało się - cytując Woody'ego Allena - najechać na Polskę. Z czasem ambicje Zimmera zaczęły sięgać dalej. Jego muzyka miała nie tyle ilustrować, co intensyfikować zdarzenia na ekranie, dociskać gaz do dechy, być integralną częścią doświadczenia filmowego. Za przykład artystycznej strategii Zimmera może posłużyć pochodzący z soundtrackuutwór "Why So Serious?". Szukając dźwięku, który w pełni oddałby zwichrowaną, przerażającą naturę złoczyńcy Jokera, maestro wpadł na pomysł, by wręczyć wiolonczeliście żyletkę zamiast smyczka. Efekt? Ciary na plecach, igły w uszach oraz poczucie obcowania z czystym szaleństwem.Pora na łyżkę dziegciu. W ostatnich latach nawet najbardziej zagorzali fani Zimmera nie mogli nie zauważyć, że ich idol coraz częściej cytuje sam siebie. W dodatku chętnie korzysta z pomocy ghostwriterów, którzy na podstawie jego wytycznych piszą całe partytury. Nie wszystkim podoba się także działalność biznesowa laureata Oscara. Pod koniec lat 80. Zimmer założył firmę Media Ventures (dziś: Remote Control Productions) skupiającą kilkudziesięciu hollywoodzkich kompozytorów. Znajdziecie wśród nich tak duże nazwiska jak Junkie XL Klaus Badelt czy James Newton Howard . Konkurencja oskarża artystyczny konglomerat o zmonopolizowanie rynku i "zimmeryzację" muzyki filmowej. Zdaniem przeciwników wszystkie soundtracki powstające pod banderą RCP brzmią, jakby pochodziły z jednej taśmy produkcyjnej. Zimmer nie musi jednak przejmować się krytyką. Z 90 milionami dolarów na koncie i własną gwiazdą w Hollywoodzkiej Alei Sław ma prawo czuć się archaniołem w Mieście Aniołów. W trakcie trwającej ponad trzy dekady kariery w show-biznesie nie raz już dowiódł, że potrafi być eksperymentatorem. Niezależnie od tego, czy pracuje w studiu z natchnioną Lisą Gerard ), hip-hopowym Pharrellem Williamsem ) czy apostołem afrykańskiej kultury Lebo M. ), zawsze imponuje otwartym umysłem i swobodą. Jak sam mówi: