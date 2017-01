"Łotr 1" faworytem nagród za efekty specjalne

3 2 1



We wtorek ogłoszono nominacje do nagród Visual Effects Society przyznawanych za efekty specjalne. W kategoriach kinowych stawce przewodzi, który zdobył siedem nominacji. Powtórzył więc osiągnięciesprzed roku.Największymi rywalamisą, które zdobyły sześć nominacji. Tyle samo szans ma też animacja. Wśród tytułów telewizyjnych bezkonkurencyjna pozostaje. W tym roku serial zdobył aż 11 nominacji. To o dwie więcej niż przed rokiem.Poniżej znajdziecie listę nominacji w najważniejszych kategoriach. Pełne zestawienie znajdziecie TUTAJ odc. Playtestodc. Battle of the Bastardsodc. Demogorgonodc. Salvageodc. The Bicameral Mindodc. XXodc. The Day Tennyson Diedodc. Night Oneodc. Volkshalleodc. The Last Ship- Niffler- Grand Moff Tarkin- King Louie- Shere Khan- Durotan- Hank- Kubo- Małpa- Maui- Omar- Drogon (odc. Battle of the Bastards)- wynędzniały smok (odc. Home)- walka na drodze szybkiego ruchu- Londyn- Nowy Jork- Scarif- Oceanarium- Forteca Hanzo- Fale- Wyspa Motonui- Wyspa Maroon (odc. XXVIII)- Clockwork Mansion- Meereen (odc. Battle of the Bastards)- Cytadela (odc. The Winds of Winter)- Volkshalle- Nowy Jork, lustrzany wymiar- Bitwa Bękartów- bitwa w kosmosie- platforma Deepwater Horizon- Księżniczka Leia- Gwiezdny Niszczyciel- USS Enterprise- rust- odwrócenie zniszczenia Hongkongu- zniszczenie Jedha- symulacja środowiska naturalnego- woda- Bitwa Bękartów- Meereen (odc. Battle of the Bastards)- Buster- Q- Nowy Jork- pod statkiem-matką- akcja ratunkowa Quicksilvera- statki (odc. XX)- Meereen (odc. Battle of the Bastards)- odbicie Winterfell (odc. Battle of the Bastards)- kraina wiecznej zimy (odc. The Door)