"Łotr 1" rządzi na świecie

Na papierze pierwszy weekend 2017 roku w kinach na świecie był kolejnym triumfem Disneya.bez większych problemów pokonał konkurencję i pozostał na pierwszym miejscu zgarniając. Dzięki temu globalne wpływy osiągnęły 914,4 mln dolarów. Jest to piąty film 2016 roku, który przekroczył granicę 900 milionów dolarów. I wszystkie pięć tytułów należy do Disneya.Jednak humory szefom wytwórni psuje otwarciew Chinach. Pomimo dołączenia do obsady dwóch znanych tam gwiazd, obraz w pierwszy weekend zgarnął tylko 30,6 mln dolarów. Wystarczyło to do zajęcia pierwszego miejsca, ale okazało się za mało, by Disney mogło świętować sukces.jest więc kolejnym tytułem studia, które nie zdołało oczarować chińskiej widowni. W ubiegłym roku w zasadzie tylkozdołał tak naprawdę zaznaczyć swoją obecność. Reszta tytułów na tle konkurencji spisywała się co najwyżej przeciętnie.Drugie miejsce w naszym zestawieniu z kwotą w okolicachzajął. Ekranizacja słynnej gry zdołała podbić kilka znaczących rynków kinowych. Najlepiej poradziła sobie w Rosji, gdzie zgarnęła 9,4 mln dolarów. Z Wielkiej Brytanii pochodzi 6,8 mln dolarów, a z Australii 4,6 mln dolarów. Oba wyniki powiększone są jednak o wpływy z pokazów przedpremierowych. Obraz zajął pierwsze miejsce w Meksyku (3,7 mln) i na Filipinach (1,1 mln). Dobrze sprzedał się też we Włoszech (zarabiając 3,8 mln dolarów). Zagraniczne wpływy łączne dziś osiągnął 100 milionów dolarów.Podium kompletują, którzy już w najbliższy piątek trafią do kin w Chinach. Póki co film świetnie radzi sobie w tych krajach, gdzie miał już premierę. W Rosji frekwencja zwiększyła się o 7% w porównaniu z ubiegłym weekendem, w Hiszpanii o 3%, a we Włoszech spadła o zaledwie 2%. Najlepszymi rynkami były tym razem: Korea Południowa (2,4 mln dolarów) i Australia (2,3 mln). Weekendowe wpływy wyniosłyAnimacjazajmuje w naszym zestawieniu czwarte miejsce z wynikiem w okolicach. Film świetnie wystartował we Włoszech, gdzie zarobił (licząc także pokazy przedpremierowe) 3,9 mln dolarów. Do najważniejszych rynków w tym tygodniu należały też Argentyna (1,8 mln dolarów) i Polska (1,6 mln). W obu tych krajach film był numerem jeden. Przewodził też zestawieniom w Australii (gdzie awansował z drugiej pozycji) i w Holandii. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 143,5 miliona dolarów.Piątkę zamyka, która właśnie trafiła do kin w Brazylii i zanotowała najlepsze otwarcie animacji Disneya w historii – 4,6 mln dolarów. Film uzyskał też 41-procentowy wzrost wpływów w Austrii i 31-procentowy wzrost w Holandii. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosłyGranicę 10 milionów dolarów wpływów osiągnęły jeszcze dwa tytuły:(12 mln) i(11,3 mln dolarów).