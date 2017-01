"Łotr 1" został w końcu miliarderem

3 2 1



Tym razem zaczynamy nietypowo, bo od filmu, który nie znalazł się w naszym zestawieniu.może i w ten weekend zajął dopiero siódme miejsce, ale za to osiągnął coś ważniejszego. Właśnie przekroczył granicę miliarda wpływów w skali całego globu. Jest to czwarta premiera ubiegłego roku, której udała się ta sztuka. Nie trzeba chyba dodawać, że wszyscy czterej miliarderzy pochodzą ze studia Disneya.W poniedziałekprzekroczy kolejną psychologiczną granicę, czyli pół miliarda dolarów wpływów z zagranicznych kin. Będzie to dziewiąty film z ubiegłego roku, który osiągnie ten poziom.Tymczasem numerem jeden naszego zestawienia jest. Film nie osiągnął imponującego wyniku w Stanach, ale od samego początku przygotowywany był pod międzynarodową widownię. I ta nie zawiodła. Obraz zarobił. Trafił do 53 krajów świata, z czego w 32 znalazł się na pierwszym miejscu. Wśród nich są też te najważniejsze rynki: Rosja (gdzie zgarnął 5,5 mln dolarów), Francja (3,1 mln), Niemcy (2,8 mln), Meksyk (2,8 mln) i Australia (2,3 mln). Tylko w Wielkiej Brytanii Vin Diesel poniósł sromotną porażkę. Obraz zajął tam dopiero czwarte miejsce, przegrywając między innymi z, które pokazywane było przedpremierowo.Na drugie miejsce w naszym zestawieniu awansowałz wynikiem. Najważniejszym nowym rynkiem była Brazylia skąd pochodzi 2,2 mln dolarów. Jednak siłabierze się z krajów, w których jest już pokazywany od jakiegoś czasu. Obraz z łatwością utrzymał pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a w Niemczech wpływy wzrosły w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 14%. Obraz zapewne będzie trzymał się mocno również za tydzień, kiedy wejdzie do kin we Francji i Włoszech. Jutro ogłoszone zostaną nominacje do Oscarów , co także powinno przełożyć się pozytywnie na ogólne wpływy.Podium kompletują, czyli numer jeden przed tygodniem. Obraz zgarnął w ten weekend. Połowa tej kwoty pochodzi z Chin (6,8 mln dolarów). Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 175,1 mln dolarów.Czwarte miejsce przypadło, która trafiła w końcu do kin w Argentynie (1,4 mln dolarów), Urugwaju i Turcji. Obraz świetnie radzi sobie też w Hiszpanii, Belgii, Brazylii, Izraelu, Holandii, Francji i Niemczech. Wszędzie tam zanotował spadki poniżej 25%. To spowodowało, że w weekend animacja zarobiła poza granicami USAPierwszą piątkę zamyka, któremu nowych sił dodała premiera w Chinach. Obraz zarobił tam 7,3 mln dolarów, co oczywiście nie jest wynikiem rewelacyjnym, ale wystarczył, by w lokalnym zestawieniu zająć pierwsze miejsce. Wpływy weekendowe wyniosły w sumie