"24: Dziedzictwo" do kasacji

Telewizja FOX ogłosiła, że nie będzie drugiego sezonu serialuStacja wciąż wierzy jednak w potencjał marki. Podobno już trwają prace nad kolejnym serialem sensacyjnym zrealizowanym w podobnej konwencji.to reboot kultowychFabuła jest skupiona wokół wojennego bohatera Erica Cartera ( Corey Hawkins ), który powraca do USA z frontu. Żołnierz wraz z CTU musi zapobiec największemu w historii kraju zamachowi terrorystycznemu. Tak jak w oryginale akcja serialu rozgrywa się w czasie rzeczywistym. Każdy odcinek relacjonuje jedną godzinę wydarzeń dziejących się w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych.Oryginalnezadebiutowały na antenie FOX w 2001 roku. Od tego czasu serial, który doczekał się w sumie ośmiu sezonów (plus miniserii), nominowano do nagrody Emmy aż 73 razy. Opowieść o ekipie CTU uważana jest za jedną z ważniejszych produkcji w historii amerykańskiej telewizji.