"Agenci T.A.R.C.Z.Y." zostaną skasowani?

Wszystko wskazuje, że pierwszy serial uniwersum Marvela wkrótce zniknie z anteny. Producenci Jeffrey Bell w wywiadzie udzielonym EW ujawnili, że są przygotowani na decyzję stacji ABC, by nie zamawiać szóstego sezonu.Stwierdzili, że scenariusz ostatniego odcinka tego sezonu jest pisany z myślą, że będzie to również koniec całego serialu. Co prawda zostanie zachowana furtka, jeśli jakimś cudem ABC zgodzi się na kontynuację. Twórcy jednak główne wątki zamierzają zamknąć, by fani, którzy z serialem pozostali, nie czuli się oszukani.zadebiutowali w 2013 roku. Początek nie był zbyt udany, ale później serial się rozkręcił. Na krótko. W ciągu pięciu sezonów kilkakrotnie zmieniano formułę, by trafić w gust widowni. Najnowsza odsłona rozgrywa się w przyszłości, w której Ziemia została zniszczona. Bohaterowie cofają się do teraźniejszości, by powstrzymać katastrofę.Ten pomysł jednak nie przełożył się na skok w słupach oglądalności. Piąty sezon ogląda średnio 3,6 mln Amerykanów. Z tego tylko 1,1 mln to grupa najwartościowsza dla reklamodawców, czyli należąca do przedziału wiekowego 18-49 lat.