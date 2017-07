"Aladyn" opóźni się? Wciąż trwają poszukiwania gwiazdy

Wszystko wskazuje na to, że, czyli aktorska wersjaDisneya, opóźni się. Prace na planie miały ruszyć w lipcu. Jest już prawie połowa miesiąca, a ekipa wciąż jest daleka od rozpoczęcia zdjęć. Skąd to opóźnienie? Guy Ritchie i decydenci ze studia Disneya wciąż nie znaleźli odtwórcy głównej roli.Poszukiwania rozpoczęły się w marcu. Na castingach pojawiły się setki chętnych. Niestety Ritchie wciąż nie potrafi się zdecydować. Wśród osób branych pod uwagę są m.in. Riz Ahmed ) i Dev Patel ). Jednak reżyser wolałby, żeby Aladyna zagrał mniej znany aktor. Co istotne, poszukiwania zostały zawężone do osób mających bliskowschodnie (a w zasadzie z całego wschodniego regionu Morza Śródziemnego) lub hinduskie pochodzenie. Twórcy chcą kogoś, kto potrafi grać i śpiewać.W ostatniej serii castingów udział wzięli m.in.: Holender Achraf Koutet ), Kanadyjczyk Mena Massoud ) i Amerykanin George Kosturos ). Nie znaczy to jednak, że ich szanse na angaż są większe. Jak podaje The Hollywood Reporter, wyniki tych testów nie były zadowalające, więc zaczęto przeglądać nagrania z wcześniejszych sesji castingowych. Poproszono też o pomoc w dokonaniu wyboru Marca Platta (producenta takich filmów jakczy) i Chrisa Montana (producenta muzycznego przy wielu animacjach Disneya i Pixara).Brak Aladyna sprawia, że twórcy nie zaangażowali też aktorki do roli Dżasminy. Chcą bowiem wybrać parę gwarantującą ekranową chemię. Jednak w tym przypadku jest kilka faworytek. Są to: Naomi Scott ) i Tara Sutaria ().Przedstawiciele Disneya nie widzą w tych opóźnieniach problemów... przynajmniej publicznie. Deklarują, że podstawą jest wybór odpowiednich aktorów. W przeszłości takie podejście się wytwórni opłaciło. Podobne problemy studio miało chociażby w przypadkujak i znalezieniem odtwórczyni roli Rey w