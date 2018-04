"Annabelle 3" z datą premiery

3 2 1



3 lipca 2019 roku do kin trafi trzecia odsłona kasowego horroruZa kamerą stanie Gary Dauberman , scenarzysta wszystkich filmów z seriioraz obu częściBędzie to jego reżyserski debiut.Cykljest spin-offem kasowej serii kina grozy. Dwa dotychczasowe filmy o demonicznej lalce z 2014 i 2017 roku zarobiły na całym świecie ponad pół miliarda dolarów przy łącznym budżecie 21,5 mln. Nic więc dziwnego, że producenci z New Line Cinema chętnie inwestują w kolejne części.