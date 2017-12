"Ant-Man 2" będzie komedią romantyczną

Po sieci krążą słuchy, że sequel– będzie komedią romantyczną. Wiadomość na ten temat opublikowała rosyjska strona Kinometro.Biorąc pod uwagę, że filmy Marvela chętnie czerpią z kina gatunkowego – np.to film szpiegowski,opowiada historię o dorastaniu, aokreślana jest jako heist movie, a także to, że Peyton Reed już dwa lata temu zapowiadał, że kolejna częśćbędzie utrzymana w zupełnie innej konwencji... brzmi to bardzo wiarygodnie. Co więcej – zachęcająco. Już w pierwszej części było widać, że między Scottem Langiem aka Ant-Manem granym przez Paula Rudda a Hope van Dyne, czyli Wasp Evangeline Lilly rodzi się uczucie.Jak będzie, okaże się w Polsce 3 sierpnia 2018 roku.