"Ant-Man and the Wasp" zabierze nas do lat 80.?

poznamy wreszcie oryginalną the Wasp, Janet Van Dyne, w którą wcieli się Michelle Pfeiffer . Wygląda na to, że Janet wydostanie się ze strefy kwantowej, w której zaginęła lata temu. Zanosi się jednak również na to, że film przyniesie retrospekcję do lat 80., czasów sprzed jej wypadku.Źródłem tej plotki jest ogłoszenie castingowe. Producenci poszukują statystów do sceny, która ma rozgrywać się w 1987 roku - czyli roku, w którym Janet poświęciła się, by rozbroić radziecką rakietę.Ogłoszenie nie zdradza oczywiście, czy w scenie bierze udział Pfeiffer , ale zbieżność dat wydaje się nieprzypadkowa.O fabule filmu nie wiadomo wiele. Reżyseruje Peyton Reed . Premierę zapowiedziano na 6 lipca 2018.