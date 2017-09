"Antybohater" tematem wiodącym Tofifest 2017

Zaczynamy odliczanie do 15. edycjii ujawniamy tegoroczne zjawisko jakim jest jedna z najbardziej intrygujących postaci w kinie światowym - Antybohater.Wszyscy kochamy Don Vita Corleone z Francisa Forda Coppoli , Travisa Bickle'a z filmu Martina Scorsesego , Leona z filmu Luca Bessona czy polskiego Adasia Miauczyńskiego z filmów Marka Koterskiego . Wśród postaci serialowych z sympatią odnosimy się do Tony'ego Soprano zczy łobuzów z. To są nasi tegoroczni antybohaterowie, nasze nieodgadnione zjawisko filmowe, które będziemy odkrywali dla widzów Festiwalu.Filmowych bohaterów przywykło się dzielić na dobrych i złych, tymczasem światowa kinematografia obfituje w postaci uciekające tej prostej kategoryzacji właśnie takie jak Travis Bickle czy Don Vito.To bohaterowie, których lubimy mimo tego, że ich działania bywają nie całkiem racjonalnie, moralnie wątpliwe, niejednoznaczne w odbiorze, odstające od norm etycznych i nieprzewidywalne.Jednak w pewien hipnotyczny sposób to właśnie te postaci nas fascynują, to je lubimy oglądać, z nimi się identyfikujemy i im kibicujemy. To postaci, które znajdują się niejako pomiędzy światem dobra i zła - Antybohaterowie.Odkrywaniu postaci Antybohatera podczas 15. MFF Tofifest towarzyszyć będą zarówno pokazy filmowe, spotkania panelowe i niekończące się, pasjonujące rozmowy, próbujące zdefiniować to niepokorne zjawisko.Festiwal przygotowuje również specjalną limitowaną serię koszulek z Robert De Niro jako Travis Bickle), które będzie można wygrać w konkursach na naszym oficjalnym fanpage'u na Facebooku.Niepokornyodbędzie się w Toruniu w dniachpaździernika 2017. Pełna, bieżąca informacja na stronie www.tofifest.pl