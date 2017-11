"Arytmia" najlepszym filmem festiwalu "Sputnik nad Polską"

II Nagroda powędrowała do filmuw reżyserii Reza Gigineiszwili "za spełniony obraz młodych ludzi, którzy stają się zakładnikami własnych marzeń, za co płacą najwyższą cenę".Wyróżnienie w Konkursie Filmów Fabularnych przyznano obrazowi Karena Gieworkiana "za dojrzałą próbę rozliczenia się z trudną rosyjską rzeczywistością. W świecie pełnym nadziei i rozczarowań przedstawienie prawego i odważnego bohatera."Widzowie podzielili zdanie Jurorów, przyznając Nagrodę PublicznościJury tegorocznego Konkursu Filmów Dokumentalnych w składzie: Paweł Łoziński Wojciech Staroń oraz Wojciech Kasperski przyznało Grand Prix dla filmu Witalija Manskiego "za subtelny i osobisty portret rodziny rozdartej przez wojnę na Ukrainie. Przenosząc się w sposób przemyślany wizualnie do serca kraju o złożonej tożsamości, mamy szansę poczuć z bliska tragedię dwóch narodów."Wyróżnienie w Konkursie Filmów Dokumentalnych zdobyliMarii Muraszowej ze szczególnym uznaniem dla pracy operatora – Mariny Lewaszowej.Jury wyróżniło także dokumenty:Darii Chrenowej,Tatiany Czystowej orazWiery Kriczewskiej.Serca naszych najmłodszych widzów zdobyłw reżyserii Władimira Toropczina Warszawska edycja 11. "Sputnika nad Polską" dobiegła końca. Festiwal wyrusza teraz w filmową podróż po Polsce. Do kwietnia 2018 roku zagramy m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Katowicach, Elblągu, Hajnówce, Kętrzynie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie i Płocku.