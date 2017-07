"Assassin's Creed" zmierza na mały ekran

3 2 1



Premiera animowanego serialujuż jutro – całe pokolenie graczy obgryza z nerwów paznokcie, a zwiastuny sugerują, że dostaniemy świetnie wyglądającą i dojrzałą produkcję. Tymczasem twórca cyklu, Adi Shankar , nie zamierza spocząć na laurach – jego kolejnym projektem będzie adaptacja serii gierPełnometrażowy film fabularny Justina Kurzela Marion Cotillard , który przewinął się przez kina jakiś czas temu, nie zrobił furory ani w box offisie, ani wśród krytyków. Ubisoft liczy więc na to, że Shankar stanie na wysokości zadania i zapewni ich flagowej serii godny żywot na małym ekranie. "Grałem w Assassin's Creed sporo po przeprowadzce do Los Angeles. Nie śniło mi się wówczas, że Ubisoft odezwie się kiedykolwiek do mnie i poprosi o zrealizowanie animowanej adaptacji tej gry" – nie krył entuzjazmu reżyser.Sam Shankar wydaje się odpowiednim facetem na odpowiednim miejscu – to pochodzący z Indii reżyser, youtuber i twórca fanowskich spin-offów, które w wielu przypadkach – patrzokazywały się lepsze od nakręconych za miliony dolarów oryginałów. W dodatku jest najmłodszym producentem w historii, którego film wdrapał się na szczyt amerykańskiego box-office'u ( Shankar miał wówczas 26 lat) oraz – jak twierdzi – oddanym fanem cyklu.Całość powstaje dla platformy Netflix. Myślicie, że tym razemsprawdzi się w innym medium?