"Atomic Blonde 2" w planach producentów

Widzieliście jużi bardzo Wam się podobała? W takim razie idźcie do kina jeszcze raz i namówcie znajomych, żeby wybrali się razem z Wami. Jeśli film zarobi dostatecznie dużo pieniędzy, powstanie sequel.W rozmowie z portalem Cinema Blend reżyser David Leitch przyznał, że producenci noszą się z zamiarem nakręcenia kontynuacji. -- stwierdził filmowiec - NajAnalitycy przewidują, żezarobi w USA na otwarcie około 20 milionów dolarów. To bardzo dobry start dla filmu, który kosztował zaledwie 30 milionów.Agentka Lorraine Broughton ( Theron ) to klejnot koronny tajnych służb Jej Królewskiej Mości. Jest inteligentna, zmysłowa i dzika. Nie cofnie się przed niczym, by wykonać zadanie i pozostać przy życiu. Bohaterka zostaje wysłana na misję niemożliwą do Berlina. Ma wydobyć bezcenne akta z pogrążonego w chaosie miasta. Z pomocą Davida Percivala ( James McAvoy ), zawiadowcy stacji kolejowej, lawiruje tocząc najniebezpieczniejszą szpiegowską rozgrywkę.