"Avengers: Infinity War": Co pokazano na D23 Expo?

Thanos brought his infinity gauntlet pic.twitter.com/2to9D97KGR — Louis D'Esposito (@louisde2) July 15, 2017





Zgromadzeni w Anaheim na D23 Expo mili okazję zobaczyć pierwszy materiał z widowiska. Zwykłym śmiertelnikom pozostają (póki co) relacje świadków. Oto, co nam przekazali.Na początek zgromadzeni ujrzeli Strażników Galaktyki lecących nowym statkiem. Nagle coś w nich uderzyło. To Thor, mający krótkie włosy, jak w. Jest nieprzytomny. Kiedy Strażnicy ocucili go, skołowany Thor pyta się, kim są, po czym stwierdza, że dzieje się coś naprawdę złego.Kolejne scena pokazu ulice zasłane martwymi ludźmi. Loki dzierży Kosmiczną Kostkę. Widać Petera Parkera w autobusie, Star-Lorda i Gamorę. Wszyscy oni mają na twarzach wyraz desperacji.Pokazano Spider-Mana w nowym kostiumie, Kapitana Amerykę z brodą, Thanosa ściskającego głowę Thora i Thanosa dzierżącego Rękawicę Nieskończoności.Prezentację poświęconąmożecie obejrzeć poniżej. Nie zawiera ona jednak samego materiału wideo z filmu.Do sieci trafił za to nowy plakat widowiska, na którym widnieje Thanos bez hełmu. Fani już snują teorie, dlaczego tak się stało.Na D23 zaprezentowano też figurki członków Black Order. Są to: Corvus Glaive, Black Swan, Ebony Maw, Proxima Midnight i Black Dwarf.Obejrzeć można też samą Rękawicę Nieskończoności: