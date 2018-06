"Avengers: Wojna bez granic" już z 2 miliardami dolarów

3 2 1



We wtorek Disney oficjalnie ogłosił, żejest czwartym filmem, który w kinach na całym świecie zarobił 2 miliardy dolarów (obecnie: 2 002,1 mln dolarów). Widowisko potrzebowało na to 48 dni.jest obecnie piątym największym kasowym przebojem w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce będzie czwartym. Na koncie ma bowiem 656,1 mln dolarów i traci dotylko 3,3 mln dolarów. Poza granicami USA jest trzecim najbardziej kasowym tytułem mając na koncie 1 346,0 mln dolarów.Trzecia częśćmoże pochwalić się rekordowym otwarciem zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i globalnie (i drugim najlepszym otwarciem na rynkach zagranicznych).Pozostałe trzy filmy, które zarobiły co najmniej dwa miliardy, to:(2 788,0 mln dolarów),(2 187,5 mln) i(2 068,2 mln).