"Bayonetta" na bogato: dwie recenzje, unboxing kolektorki i let's play

Wszyscy wiemy, żeto gra wybitna, nawet redaktor Walkiewicz powtarza to w co drugim odcinku Top Gier, jednak mało kto widział ten tytuł na własne oczy. Powód takiego stanu rzeczy? Gra, w przeciwieństwie dobyła tytułem na wyłączność na Nintendo Wii U - największą po Virtual Boyu porażkę Wielkiego N. Dziś jednak, ponad trzy lata od premiery,powróciła na hybrydową konsolę Nintendo, Switcha. Wierzymy, że tym razem ktoś w nią jednak zagra.na Nintendo Switch sprzedawana jest w zestawie z kodem na pobranie pierwszej Bayonetty. Obie gry, poza dodanym wsparciem dla figurek amiibo i dodanym lokalny co-opem, nie różnią się praktycznie zawartością od swoich oryginalnych wydań, a cała para poszła w poprawę ich działania. Zarówno w trybie przenośnym, jak i zadokowanym obie części działają w rozdzielczości 720p i celują w stałe 60 klatek na sekundę: w trybie TV zdarza się to dużo częściej, aniżeli w przenośnym.Co przygotowaliśmy dla Was z tej okazji na Filmwebie? Klikając w grafikę powyżej obejrzycie nasz materiał wideo, w którym otwieramy edycję specjalnąna Nintendo Switch i prezentujemy grę w akcji. Poniżej zaś przeczytacie recenzjeautorstwa Michała Walkiewicza. Obejrzyjcie i przeczytajcie - zagrajcie w obie gry - razem z nami czekajcie niecierpliwie na premierę