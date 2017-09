"Borg/McEnroe" na Filmweb Offline 2017!

3 2 1

3 2 1

W dniachw Warszawie odbędzie się Filmweb Offline , czyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Dziś ujawniamy kolejny film, który będziecie mogli zobaczyć w trakcie zlotu.To Sverrirem Gudnasonem w rolach głównych. Za kamerą stanął Janus Metz Pedersen Wimbledon 1980. Cały świat wstrzymuje oddech – rozpoczyna się finałowy mecz. Björn Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie bronił po raz piąty tytułu mistrza. Chłodny, opanowany i skuteczny – jest ulubieńcem publiczności. Nikt jednak nie wie o dramacie rozgrywającym się poza kortem: niespełna 24-letni tenisista jest fizycznym i psychicznym wrakiem, wyniszczonym przez mordercze treningi, które rujnują także jego życie prywatne. Przeciwnik Borga to 20-letni John McEnroe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, by zająć miejsce swojego dotychczasowego idola. Jaką cenę może mieć sukces?Jak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 29 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 30 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.W trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ . Podczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego