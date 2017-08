"Botoks" Patryka Vegi na Filmweb Offline 2017!

3 2 1



W dniachw Warszawie odbędzie się Filmweb Offline , czyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Dziś ujawniamy kolejny film, który będziecie mogli zobaczyć w trakcie zlotu.To Patryka Vegi ! Ukazany w filmie szpital to nie fikcja z popularnych seriali czy folderów prywatnych sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie codziennie wylewa się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech kobiet. Daniela ( Olga Bołądź ) pracę w służbie zdrowia zaczyna jako ratowniczka medyczna, jeżdżąc na akcje z bratem Darkiem ( Tomasz Oświeciński ). Poddając się licznym zabiegom medycyny estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną, odnoszącą sukcesy przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda ( Katarzyna Warnke ) jest ginekologiem położnikiem. Swoją renomę zbudowała jako etatowa specjalistka od aborcji. Gdy sama zachodzi w ciążę, jej konflikt z ordynatorem ( Janusz Chabior ) wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo szpitala próbuje pozbawić ją pracy. Poukładany świat cenionej chirurg – Patrycji ( Marieta Żukowska ) rozsypuje się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha ją w kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego libido. Swoje odkrycia Patrycja chce sprawdzić w związku z metroseksualnym Michałem ( Piotr Stramowski ), który jest zaprzeczeniem mężczyzny. Beata ( Agnieszka Dygant ) to lekarka SOR-u, która w wypadku motocyklowym traci narzeczonego. Samotna kobieta uśmierza ból, uzależniając się od silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu. Wówczas poznaje Marka ( Sebastian Fabijański ), sanitariusza, który ukrywa przed światem własny sekret.Podczas Filmweb Offline zobaczymy również komediodramat Akiego Kaurismakiego Po tamtej stronie". Tytuł trzeciego filmu ujawnimy już wkrótce!Jak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 29 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 30 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Tradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ . Podczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego