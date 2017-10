"Candice Renoir" w AXN White od 4 października

W październiku AXN White zabierze widzów w świat francuskiej policji, przestępców i problemów matki samotnie wychowującej czworo dzieci. Serialbędzie można oglądać od 4 października.Tytułowa bohaterka serialu to policjantka z zespołu zajmującego się rozwiązywaniem spraw przestępstw w portowym mieście na południu Francji. Jest po rozwodzie, ma czworo dzieci. Jej codzienność to chwytanie przestępców, kłótnie z młodszą siostrą, odwożenie dzieci do szkoły i trzymanie w ryzach swojego zespołu policyjnego. Candice to kobieca wersja Columbo, w wysokich obcasach, z różową torebką i 9-milimetrową bronią w kaburze.W serialu występują m.in. Cécile Bois Premieraw środę 4 października o godz. 21:05 w AXN White. Kolejne odcinki serialu w środy o godz. 21:05.