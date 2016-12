"Castlevania" trafi na małe ekrany?

Czyżby powróciła szansa na ekranizację cyklu gier pod wspólnym tytułem? W to wierzą niektórzy fani po tym, jak w podcaście "Nick Animation" pojawił się Fred Seibert Producent przebojowego serialu animowanegopowiedział bowiem, że pracuje obecnie nad projektem bazującym na mającym już 30 lat cyklu niezwykle popularnych gier wideo. Nie chciał podać tytułu, ale dodał, że projekt jest w planach już od 12 lat.Fani, którzy chcą wierzyć, że chodzi oprzypominają, że 1) filmowa wersja była planowana już ponad dekadę temu, ale nie doszła do skutku przez strajk scenarzystów 2) przed rokiem Adi Shankar na Facebooku zapowiedział super krwawy miniserialCykl gier pojawił się na rynku w 1986 roku. Opowiada ona o narodzinach Drakuli i powstaniu klanu Belmontów - rodziny pogromców wampirów. Belmontowie okazują się ostatnią nadzieją ludzkości.Pierwotnie adaptacjaplanowana była jako kinowe widowisko. Pierwszym reżyserem był Paul W.S. Anderson (cykl). W 2007 roku projekt powierzono Francuzowi Sylvainowi White'owi ). Zaś w 2009 zupełnie nowe podejście do adaptacji gry zapowiadał James Wan ).