"Chaos Walking" z dokrętkami

Na planie fillmu sci-fiktórego gwiazdami są Daisy Ridley Tom Holland , szykują się dokrętki.Jako że Lionsgate wydało na produkcję już ok. 90-100 milionów dolarów i liczy, że film zainicjuje dochodową serię, dodatkowe dni zdjęciowe są niezbędne. Mają potrwać ok. 2-3 tygodni, a ruszą dopiero w IV kwartale 2018 lub I kwartale 2019. Na pewno nie pozostanie to bez wpływu na datę premiery - obecna to 1 marca 2019.Film jest ekranizacją książki Patricka Nessa . Jej akcja rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której ludzie kolonizują obcą planetę. Kiedy infekcja zwana Hałasem uzewnętrznia wszystkie ludzkie myśli, na świecie rozprzestrzenia się chaos. Obca rasa wykorzystuje to, by wypowiedzieć wojnę homo sapiens. Tylko młody Todd Hewitt może powstrzymać międzygalaktyczny konflikt.Za kamerą widowiska stoi Doug Liman