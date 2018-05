"Coco" już od dziś na Blu-ray i DVD

Studio DisneyPixar przedstawia- nagrodzoną dwoma Oscarami i Złotym Globem barwną opowieść o potędze rodzinnych więzów oraz podążaniu za własnymi marzeniami, głęboko osadzoną w kulturze i tradycjach Meksyku. Fascynująca i niezwykle oryginalna produkcja podbiła serca widzów i zdobyła uznanie krytyków na całym świecie. W polskich kinach animację obejrzało ponad 700 tysięcy widzów.- film twórców takich hitów jakczyna DVD dostępny będzie odtylko w salonach Empik i na empik.com, w pozostałych sklepach film w wydaniu DVD będzie dostępny od. Edycja Blu-ray dostępna będzie od 9 maja we wszystkich punktach sprzedaży.Urzekającą opowieść głęboko zakorzenioną w meksykańskiej kulturze wyreżyserowali Lee Unkrich ) i Adrian Molina ). Za wspaniałą oprawę muzyczną odpowiadają laureaci Oscara Michael Giacchino Robert Lopez , jak również Germaine Franco Adrian Molina . W polskiej wersji językowej wystąpili Michał Rosiński (Miguel), Maciej Stuhr (Hector), Bartosz Opania (Ernesto de la Cruz), Agata Kulesza (Mama Imelda), Ewa Szykulska (Abuelita), Tomasz Błasiak (Papa), Paulina Sacharczuk-Kajper (Mama), Marian Opania (Papa Julio) i Paweł Wawrzecki (Tio Oscar i Tio Felipe).Twórcywzięli pod lupę jeden z najbardziej niezwykłych dni w meksykańskim kalendarzu, święto Día de Muertos, podczas którego dwa odrębne, choć równoległe światy – Świat Żywych i Kraina Umarłych – przenikają się w magiczny sposób. –– mówi reżyser Lee Unkrich . –Filmopowiada historię zafascynowanego grą na gitarze Miguela Rivery, który pragnie pójść w ślady swojego idola Ernesto de la Cruz, najsłynniejszego pieśniarza Meksyku. Niestety najbliżsi nie pochwalają jego planów. Wbrew rodzinnemu zakazowi muzykowania chłopiec podąża za swoją pasją i przypadkiem wyrusza w niezwykłą podróż do magicznej krainy przodków. Na miejscu zaprzyjaźnia się z czarującym oszustem Hectorem, który pomaga Miguelowi w zgłębieniu tajemnic kryjących się za rodzinnymi legendami i tradycjami.Coco, wzruszająca, zabawna i pełna magii opowieść o niezwykłym zjeździe rodzinnym zadebiutuje na Blu-ray i DVD* już 9 maja. Wydaniu Blu-ray™ towarzyszyć będą wyjątkowe materiały dodatkowe:*od 9 maja 2018 DVD dostępne tylko w salonach EMPiK i na empik. com, w pozostałych sklepach DVD dostępne od 16 maja.