"Coco" ostatni raz na szczycie zagranicznego box office'u?

W sobotę odbyła się uroczysta premiera widowiska. Zaś od środy film rozpocznie podbój kin na całym świecie. A to oznacza, że nastąpi zmiana na pozycji lidera.Na razie jednak wciąż w naszym zestawieniu numerem jeden jest. Animacja zgarnęła. Film fantastycznie radzi sobie w Chinach, gdzie po raz trzeci znalazł się na pierwszym miejscu. Co istotne - notują mały spadek. Tylko w ciągu ostatnich trzech dni zgarnął 34,7 mln dolarów. Jest to pierwsza produkcja Pixara, która w tym kraju przekroczyła pułap 100 milionów dolarów.jednak radzi sobie doskonale we wszystkich 35 krajach, w których jest obecnie wyświetlane. W Hiszpanii obraz zanotował aż 16-procentowy wzrost wpływów. W Peru, Chile, Kolumbii, Austrii i Holandii wyniki praktycznie nie uległy zmianie. A na animację wciąż czekają widzowie w Wielkiej Brytanii, Australii, Korei Południowej, Japonii, Brazylii i we Włoszech (plus w wielu pomniejszych krajach).Na miejsce drugie wspiął się. Jego wyniki weekendowe wynoszą nie mniej niż. Swój awans film zawdzięcza premierze w Chinach, skąd pochodzi 15,8 mln dolarów. To więcej, niż w sumie zarobił tamPodium kompletujepo tym, jak film zadebiutował w Japonii (2,6 mln dolarów) i na Tajwanie (1 mln). Weekendowe wpływy wyniosły w sumie. W ciągu tygodnia jego zagraniczne wpływy powinny przekroczyć 200 milionów dolarów (obecnie ma na koncie 182 mln).tym razem zajęła czwartą pozycję. Weekendowe wpływy wyniosły bowiem. Za chwilę pokona zagraniczny wynik(409,2 mln dolarów), ma bowiem na koncie 401,3 mln dolarów. Globalne wpływy przekroczyły zaś 600 milionów.O piątą pozycję toczy się zażarta walka między dwoma filmami. Na razie minimalnie lepsza jest komedia). Jednakzarobił nie mniej niż