"Coco" podbija serca Chińczyków, Francuzów i Hiszpanów

Z pomocą kultury meksykańskiej Pixar w końcu łamie klątwę ciążącą na jego produkcjach w Chinach.po 10 dniach jest już największym kasowym filmem studia w tym kraju. Podczas weekendu animacja zarobiła 44 miliony dolarów, czyli więcej niż łącznie przez siedem wcześniejszych dni. W sumie na jej koncie jest 75,7 mln dolarów. Sukces tym bardziej musi cieszyć szefów Pixara, żewywalczyło wzrost wpływów pomimo konkurencji ze strony japońskiej animacji, która w Chinach zadebiutowała w ten weekend na miejscu drugim.W sumie w ten weekendzgarnęło. W utrzymaniu pierwszej pozycji oprócz Chin pomogły też premiery w kilku innych liczących się krajach. We Francji od środy animacja zebrała 5,2 mln dolarów. Wraz z pokazami przedpremierowymi na jej koncie jest tam już 6,4 mln dolarów. Jest to otwarcie dwukrotnie lepsze od tego, jakie uzyskały. Z Hiszpanii pochodzi 2,8 mln dolarów, a z Niemiec 2 miliony.Na drugim miejscu w naszym zestawieniu jest. W weekend wpływy widowiska powiększyły się o. Najlepszym rynkiem pozostają Chiny, skąd pochodzi 8,6 mln dolarów. Łącznie w tym kraju obraz zarobił już 99 mln dolarów, co jest rekordowym osiągnięciem w ramach kinowego uniwersum DC Comics. Produkcja Warner Bros. znakomicie sprzedaje się w Ameryce Łacińskiej. W Brazylii utrzymała pozycję lidera, a w Meksyku zajmuje miejsce drugie.Podium kompletujez wynikiem. Film pojawił się w ubiegłym tygodniu m.in. we Włoszech, gdzie zajął pierwsze miejsce z zarobkami w wysokości 3,9 mln dolarów. W Korei Południowej obraz musiał uznać wyższość dwóch lokalnych produkcji. Od środy zarobił jednak porządne 3,4 mln dolarów. Nieźle wystartował też w Indonezji (1,9 mln) i Brazylii (1,4 mln).Na czwartym miejscu znalazła się komedia. Film zdołał uciułać 15 milionów dolarów. Jednak jedynym wartym odnotowania wynikiem jest otwarcie w Meksyku – 4,8 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie wszech czasów hollywoodzkiej komedii w tym kraju (za).Piątkę zamyka wspomniana już japońska animacja. Film w piątek pojawił się w chińskich kinach i zgarnął tam. Dla porównania, w Japonii animacja zarobiła w sumie 12,8 mln dolarów.