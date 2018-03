"Cointelpro" nową produkcją Davida Ayera

Getty Images © Imeh Akpanudosen



Cedar Park, firma, którą założyli wspólnie Chris Long David Ayer , nabyła prawa do scenariusza thrillera politycznegoAkcja filmu będzie rozgrywać się w Chicago lat 60. To opowieść o narodzinach i upadku prężnie działającego ruchu na rzecz praw obywatelskich. Tytuł nawiązuje do prawdziwej, trwającej blisko 20 lat akcji FBI - zakrojonej na szeroką skalę infiltracji wielu organizacji politycznych, społecznych i pozarządowych: od Czarnych Panter, przez Konferencję Przywódców Chrześcijan z Południa, po Ku Klux Klan oraz ugrupowania neonazistowskie.Scenariusz napisali Leon Hendrix i Ajani Jackson. Projekt nie ma na razie reżysera.