"Creed 2": znamy datę premiery

Wytwórnia MGM ogłosiła, żetrafi do 21 listopada 2018 roku.W tytułowej roli powróci Michael B. Jordan . Jego mentora Rocky'ego Balboę zagra ponownie Sylvester Stallone , który będzie również scenarzystą i reżyserem filmu. Na ekranie pojawi się także Dolph Lundgren jako Ivan Drago - bokser odpowiedzialny za śmierć ojca głównego bohatera, Apolla.Adonis Creed nigdy nie poznał ojca, ale boks niewątpliwie ma we krwi. Rzuca świetnie zapowiadającą się karierę i, ryzykując swoją przyszłość, stawia na realizację marzeń. Nieakceptowany przez środowisko zawodowców, mentora znajduje w Rockym. Mistrz, początkowo niechętny, dostrzega w końcu w Adonisie siłę i determinację ojca. Czy przy wsparciu legendarnego pięściarza i ukochanej kobiety młody Creed zdoła udowodnić swoją wartość? Czy będzie w stanie stworzyć własną legendę?Pierwszy film zarobił na całym świecie ponad 170 milionów dolarów. Stallone'owi przyniósł m.in. nominację do Oscara i Złoty Glob.