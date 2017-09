"Creed 2" już w 2018 roku

Getting stronger !!! 2018 #Creed 2 #mgm #fitness #Rocky Post udostępniony przez Sly Stallone (@officialslystallone) 1 Wrz, 2017 o 3:28 PDT



pojawi się w kinach już w 2018 roku? Wszystko na to wskazuje - a przynajmniej instagramowa wrzutka Sylvestra Stallone'a . Czekacie?Napięcie rośnie. Ostatnie zdjęcie, wrzucone w lipcu, zostało podpisane tak:Po lewej mieliśmy Ivana Drago ( Dolph Lundgren ) - radzieckiego boksera, który wzabił na ringu Apollo Creeda. Po prawej Adonisa ( Michael B. Jordan ), nieślubnego syna Apolla. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że Lundgren trenuje już, by powtórzyć rolę Drago. Szykuje się epicki pojedynek?Pierwszytrafił do kin w listopadzie 2015 roku. Film zebrał wyśmienite recenzje, przyniósł Stallone'owi nominację do Oscara, a producentom 173 miliony dolarów przychodu.