"Creed 2" powiązany z Rockym IV"?

Najnowszy wpis Sylvestra Stallone'a na Instagramie wywołał falę spekulacji wśród fanów. Czyżby kolejna częśćmiała być powiązana fabularnie zSpójrzcie na przygotowane w Photoshopie zdjęcie, które gwiazdor umieścił wczoraj w sieci. Zostało one opatrzone podpisem:Po lewej mamy Ivana Drago ( Dolph Lundgren ) - radzieckiego boksera, który wzabił na ringu Apollo Creeda. Po prawej stoi Adonis ( Michael B. Jordan ), nieślubny syn Apolla.Czyżby Stallone sugerował, że Adonis zmierzy się wz synem Drago?! Jak Wam się podoba ten pomysł?Pierwszytrafił do kin w listopadzie 2015 roku. Film zebrał wyśmienite recenzje, przyniósł Stallone'owi nominację do Oscara, a producentom 173 miliony dolarów przychodu.Na razie nie wiadomo, kiedy sequel trafi do kin.