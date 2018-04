"Czarną Wdowę" też nakręci kobieta

3 2 1



W Hollywood trwa moda do angażowania kobiet na stanowiska reżyserów wielkich widowisk. Jak podają portale The Hollywood Reporter i Variety, Marvel właśnie szuka odpowiedniej osoby do nakręcenia. Pod uwagę brane są wyłącznie kobiety.Jeśli wierzyć niepotwierdzonym doniesieniom portali. W rywalizacji liczy się pięć reżyserek. Oto one:Szczegóły fabułynie są na razie znane. Nieoficjalnie mówi się, że akcja widowiska osadzona zostanie na początku XXI wieku, przed spotkaniem Czarnej Wdowy z Iron Manem. Podobno w filmie ma się pojawić także Zimowy Żołnierz.