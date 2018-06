"Czarna Pantera" wraca na Blu-rayu i DVD

to już 18 film zrealizowany w ramach Marvel Cinematic Universe, uniwersum, w którym spotykają się najsłynniejsi komiksowi bohaterowie wydawnictwa Marvel. Entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków produkcja Marvel Studios, w której główne role zagrali Chadwick Boseman Lupita Nyong'o zadebiutuje na Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD jużWieki temu w Afrykę uderzył potężny meteoryt składający się z vibranium – najbardziej wytrzymałego i najrzadszego metalu. Przez długie lata o dostęp do vibranium walki toczyło pięć afrykańskich plemion. Kres położyło im dopiero pojawienie się Czarnej Pantery – obdarzonego wyjątkowymi mocami wojownika, który zjednoczył wrogie plemiona i stworzył z nich potężne państwo – Wakandę. W ukryciu przed resztą świata i w oparciu o vibranium, Wakanda wyrosła na potężny i zaawansowany technologicznie kraj, skrzętnie skrywający tajemnicę o swoim dobrobycie przed innymi.Kiedy w tragicznych okolicznościach ginie wakandyjski król TChaka ( John Kani ) jego obowiązki oraz rolę Czarnej Pantery przejmuje jego syn TChalla ( Chadwick Boseman ). Krótko po koronacji TChalla dowiaduje się, że dawny wróg jego kraju, bezwzględny handlarz bronią Ulysses Klaue ( Andy Serkis ) wszedł w posiadanie vibranium, które chce sprzedać temu, kto zaoferuje za nie najwyższą cenę. Planowaną transakcję TChalla i jego towarzysze chcą wykorzystać do schwytania wroga i postawienia go przed wakandyjskim sądem. Niestety, ich misja kończy się niepowodzeniem.Niedługo po tych wydarzeniach w Wakandzie pojawia się tajemniczy człowiek każący się nazywać Killmonger ( Michael B. Jordan ). Mężczyzna przynosi ciało zabitego Ulyssesa Klauea. Kiedy staje przed obliczem TChalli zdradza, że w rzeczywistości jest synem brata króla TChaki i pretendentem do królewskiego tronu Wakandy. TChalla i Killmonger stają do rytualnego pojedynku, w którym stawką jest przyszłość Wakandy oraz moc Czarnej Pantery.Światowa premiera superprodukcji odbyła się 29 stycznia 2018 roku w Los Angeles. Do szerokiej dystrybucji, również w Polsce, film wszedł w połowie lutego zbierając entuzjastyczne recenzje widzów i krytyków. W pierwszy weekend wyświetlaniaw amerykańskich kinach obraz wygenerował w notowaniach box office wynik na poziomie ponad 200 milionów dolarów. W sumie obraz zarobił w kinach na całym świecie ponad 1,3 mld dolarów.