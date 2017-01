"Czas Apokalipsy" będzie grą wideo

3 2 1



Nie regulujcie odbiorników, nie sprawdzajcie daty w kalendarzu, to nie są ćwiczenia. Powstanie gra na podstawie, a jednym z jej współtwórców będzie sam Francis Ford Coppola Projekt zostanie sfinansowany za pomocą platformy crowdfundingowej Kickstarter, a za jego realizację będą odpowiadać: firma producencka American Zoetrope oraz fachowcy z branży gier wideo: Rob Auten (jeden z głównych scenarzystów seriioraz), Lawrence Liberty (reżyser kreatywnyoraz Montgomery Markland (producent nadchodzącego).Fabuła ma podążać wiernie za scenariuszem kultowego arcydzieła X Muzy. Akcja będzie rozgrywać się podczas wojny w Wietnamie, a gracz wcieli się w kapitana Benjamina Willarda wyruszającego do jądra ciemności (żart zamierzony) celem zlikwidowania oszalałego renegata, pułkownika Kurza. Całość będzie grą RPG, w której kluczowym aspektem okażą się wyjątkowo trudne wybory moralne.Ambicji twórcom nie brak, a sam reżyser rozpływa się w zachwytach nad możliwościami narracyjnymi gier wideo. Pytanie jednak, czy historia o tak epickiej skali nie zasługuje raczej na wysokobudżetową produkcję? I czy producenci gry będą w stanie nawiązać rywalizację z twórcami rewelacyjnej "niekanonicznej" adaptacji prozy Conrada i filmu Coppoli , czyli? Odpowiedź poznamy dopiero w 2020 roku, bo wtedy ma ukazać się tytuł. Zbiegnie się to w czasie z czterdziestoleciem premiery filmu.