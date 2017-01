"Deadpool", "Przełęcz ocalonych", "La La Land" z nominacjami od montażystów

Dziś ogłoszone zostały nominacje do Eddie Awards . Są to wyróżnienia przyznawane przez montażystów.Zdobywców nagród poznamy 27 stycznia podczas uroczystej gali w Beverly Hilton. A lista nominacji w najważniejszych kategoriach wygląda następująco:odc. The Uptickodc. Morning Afterodc. Motherodc. Fifiodc. Nailedodc. Klickodc. eps2.4m4ster-s1ave.aesodc. pilotowyodc. Assassinsodc. "Battle of the Bastards"odc. The Vanishing of Will Byersodc. The Bathtubodc. The Originalsodc. The Beachodc. Marcia, Marcia, MarciaPełną listę znajdziecie TUTAJ