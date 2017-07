"Deadpool" i inni z efektami z kradzionej technologii?

Firma Rearden postanowiła pójść na wojnę z całym Hollywoodem. Właśnie pozwała studia 20th Century Fox i Paramount Pictures. W ubiegłym tygodniu poskarżyła się do sądu na praktyki Disneya i Marvela.Chodzi o wykorzystanie technologii MOVA Contour Reality Capture umożliwiającej bardzo realistyczne efekty specjalne. Rearden twierdzi, że jest jedyną firmą, która ma prawa do tej techniki. Tymczasem studia korzystały z niej za sprawą innych firm, które podobny ukradły ją Reardenowi.W przypadku 20th Century Fox chodzi oi wykorzystanie technologii MOVA Contour Reality Capture do stworzenia twarzy Colossusa. W przypadku Paramount Pictures chodzi oi odmłodzenie twarzy Arnolda Schwarzeneggera . Dodatkowo Rearden ma Paramountowi za złe to, że wcześniej (przy) pracowali z nimi, a przy "Terminatorze: Genisys" postanowili skorzystać z usług innej (w domyśle: złodziejskiej) firmy.Złożone pozwy to tylko najnowsza odsłona wojny Reardona z wielkimi wytwórniami. W ubiegłym tygodniu oskarżył Disneya i Marvela o to, że korzystali ze skradzionej technologi MOVA przy realizacji filmów: