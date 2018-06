"Deadpool 2" wciąż prowadzi na świecie

3 2 1



po raz kolejny przegrał pojedynek w światowym box-offisie z. Pierwsze miejsce ponownie należy do Ryana Reynoldsa i jego drużyny.zarobił w tym tygodniu 41,6 mln dolarów. Z pewnością wygadanemu najemnikowi pomógł silny debiut w Japonii. W sumie film Davida Leitcha ma już na koncie 344 mln dolarów ze świata (licząc z box-office'em amerykańskim, 598, 6 mln).Dochódz tygodnia wynosi z kolei 30,3 mln dolarów. Dla widowiska ze stajni LucasFilm oznacza to spadek rzędu 47%. W sumie film zarobił już na świecie 115,3 mln dolarów (licząc z USA, 264,2 mln). Zanosi się na to, że blockbuster nie zarobi na świecie więcej niż 180-200 mln, zwłaszcza że w tym tygodniu do kin wkroczą dinozaury zNa trzecim miejscu w tym tygodniu uplasował się film, który zaliczył jedynie 26-procentowy spadek względem zeszłego tygodnia. Hit Marvela zarobił w tym tygodniu 24,3 mln dolarów. Na świecie film zgarnął już 1,322 mld. Po dodaniu przychodów ze Stanów wychodzi 1,965 mld, co oznacza, że jedynie 35 milionów dzieliod przekroczenia magicznego progu dwóch miliardów.Światowy top 5 domykają dwa hity chińskiego box-office'u:(który w sumie zarobił już 110 mln) i japoński(w tym tygodniu 23,7 mln).