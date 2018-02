"Diabeł ma imię". I obsadę.

Getty Images © Michael Kovac



W Los Angeles ruszyły właśnie zdjęcia do czarnej komedii. W jej obsadzie są m.in. Kate Bosworth Edward James Olmos oraz David Strathairn To opowieść o walce potężnego konsorcjum naftowego z niestrudzonym farmerem ( Strathairn ), którego ziemia została zatruta przez kompanię paliwową. Bosworth zagra arogancką i ambitną Gigi Cutler, regionalną dyrektorkę Shore Oil and Gas. Z kolei Molina wcieli się w psychopatycznego prezesa firmy z Houston.Scenariusz inspirowany prawdziwą historią napisał Rob McEveety.