"Disaster Artist" od 20 czerwca na Blu-ray i DVD

w reżyserii Tommyego Wiseau to film legenda. Uznany za jedną z najgorszych produkcji w dziejach kinematografii pozostaje dziełem pełnym pasji, za którym kryje się fascynująca historia człowieka gotowego na wszystko, by zrealizować swoje marzenia o karierze filmowej. Wyreżyserowany przez Jamesa Franco komediodramatopowiadający historię powstania tego kultowego filmu zadebiutuje na Blu-ray i DVD jużFilmopowiada prawdziwą, tragikomiczną historię początkującego twórcy filmowego i niesławnego wyrzutka Hollywoodu - Tommyego Wiseau ( James Franco ) artysty, który realizował swoją pasję w co najmniej dyskusyjny sposób. James Franco , który jest także reżyserem, uczynił z niej afirmację przyjaźni, ekspresji artystycznej i pogoni za marzeniami na przekór przeciwnościom losu.Filmpowstał na motywach książki "The Disaster Artist: My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made" autorstwa Grega Sestero i Toma Bissella. W rolach głównych wystąpili: James Franco Zac Efron oraz Josh Hutcherson Światowa premiera filmuodbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto w 2017 roku, gdzie film został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez widzów jak i krytyków. Film zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany, Złoty Glob dla najlepszego aktorka w musicalu lub komedii - dla Jamesa Franco jak również nominację do nazywanej niezależnym Oscarem nagrody Indepndent Spirit Award - dla najlepszego aktora oraz dziesiątki nagród przyznawanych przez stowarzyszenia krytyków filmowych.