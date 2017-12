"Dunkierka" na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD od 18 grudnia

W 1940 roku, po kapitulacji Francji setki tysięcy alianckich żołnierzy wycofało się doDunkierki, niewielkiego miasteczka położonego blisko granicy z Belgią. Wśród nich jest Tommy ( Fionn Whitehead ), brytyjski szeregowiec, który jako jedyny ze swojego oddziału ocalał z zasadzki zastawionej przez niemieckich żołnierzy. Wraz z tysiącami innych żołnierzy oczekuje na plaży na ewakuację. Ta jednak się nie rozpoczyna.Tymczasem niemieckie bombowce dziesiątkują wojska stłoczone nad morzem, zamieniając plażę w krwawą łaźnię. Zdesperowane dowództwo brytyjskiej marynarki podejmuje decyzję o zajęciu prywatnych łodzi i wykorzystaniu ich do ewakuacji alianckich żołnierzy. Pan Dawson ( Mark Rylance ) wraz z synem Peterem ( Tom Glynn-Carney ) postanawiają jednak popłynąć do Dunkierki samodzielnie, na pokładzie własnego statku i spróbować w ten sposób pomóc żołnierzom. Na ich drodze niespodziewanie stają żołnierz ( Cillian Murphy ) oraz pilot Collins ( Jack Lowden )...Akcja filmu rozgrywa się na lądzie, na morzu i w powietrzu. Myśliwce RAF-u toczą podniebny bój z wrogiem ponad kanałem La Manche, starając się ochronić bezbronnych ludzi na ziemi. W tym czasie setki niewielkich łodzi z załogą złożoną zarówno z wojskowych, jak i cywilów wyruszają w desperacką misję ratunkową, ryzykując życiem i ścigając się z czasem, aby ocalić żołnierzy.to jeden z najbardziej oczekiwanych, ale i najwyżej ocenionych filmów tego roku. Wyreżyserowany na podstawie własnego scenariusza przez nominowanego trzykrotnie do Oscara Christophera Nolana podbił serca widzów i krytyków oraz odniósł olbrzymi sukces komercyjny.Na ekrany światowych kinweszła w lipcu 2017 roku z miejsca podbijając serca widzów i krytyków. Wyprodukowany za 100 milionów dolarów film zarobił w kinach na całym świecie ponad 524 milionów dolarów, stając się jedną z najbardziej dochodowych, ale i najchętniej oglądanych produkcji roku. W Polsceobejrzało w kinach ponad 700 000 widzów.Proces twórczy: Badanie cudu, Tryptyk, Podkręcanie napięcia, Poszerzanie kadru, MigawkiZiemia: Armia na plaży, W mundurze, Odbudowa falochronuWoda: Flota, Zatopienie statku szpitalnego, Bohaterski statek, Małe statki, Zatapianie niszczycieliPowietrze: Flota powietrzna, W przestworzach, Na krawędzi