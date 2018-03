"Dzień niepodległości 3" bez szans na realizację

Wszystko wskazuje na to, że nie ma co liczyć na trzecią część. Na spotkaniu z fanami w trakcie WonderCon producent i scenarzysta cyklu Dean Devlin wyznał, iż nie planuje kolejnej jego odsłony.Przypomnijmy: jeszcze przed premierąw 2016 roku twórcy filmu byli niemal pewni, że wkrótce ponownie wejdą na plan zdjęciowy. Widowisko sprzedało się jednak poniżej oczekiwań - przy budżecie rzędu 165 milionów dolarów zarobiło na całym świecie 389 milionów. Biorąc pod uwagę, że nakręcony w latach 90. oryginał zgarnął w kinach ponad 800 mln, było to spore rozczarowanie.Pod koniec 2016 roku reżyser cyklu Rolland Emmerich przebąkiwał w wywiadach, żemógłby być kontynuowany jako serial. Od tamtej pory wokół przedsięwzięcia panowała jednak cisza.po poprzedniej inwazji Obcych na Ziemię ludzie wykorzystali pozostawione przez nich zdobycze techniki do budowy supernowoczesnego systemu obronnego dla całej naszej planety. Nic jednak nie mogło przygotować nas na ponowny najazd przybyszy, którzy powracają, by ze zdwojoną siłą przypuścić atak na Ziemię. Gigantyczne statki obcych obracają w gruzy największe metropolie i los świata wydaje się przesądzony. Końcu świata zapobiec może tylko zdecydowana akcja wszystkich ludzi, którzy jednoczą się w zmasowanym kontrataku, by pokazać obcym, że Ziemia jest już zajęta.