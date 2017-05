"Dzieciak rządzi" z sequelem

Universal i DreamWorks Animation ogłosiły, że sequel animacjitrafi do kin 26 marca 2021 roku. Tytułowemu bohaterowi głosu użyczy ponownie Alec Baldwin Pierwszytrafił do kin 31 marca. Choć recenzje były mało entuzjastyczne, film przyniósł 468 milionów dolarów wpływów.Fabuła jedynki prezentuje się następująco: Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.